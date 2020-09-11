Президент США Дональд Трамп, которого республиканцы официально выдвинули на второй президентский срок, продлил режим чрезвычайного положения в стране в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайного положения в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы и с возможными попытками подорвать доверие общественности к результатам голосования", - заявил Трамп.

При этом он добавил, что у него нет данных, которые бы указывали, что какому-то иностранному государству удалось реально повлиять на результаты выборов на американской территории.

"Несмотря на то, что нет данных, указывающих на то, что иностранной державе удалось изменить результаты каких бы то ни было выборов в США, иностранные государства в прошлом предпринимали попытки использовать в своих интересах открытость американской политической системы", - сказал американский лидер.

Он напомнил, что, в частности, воздействовать на американскую аудиторию стало проще благодаря интернету.

Напомним, ранее Трамп пообещал экономическое чудо для США, если победит на выборах.

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