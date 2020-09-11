В ДТП при участии 4 автомобилей на автодороге Киев - Харьков - Должанский, которое случилось в ночь с 10 на 11 сентября, погибли 5 человек, число пострадавших увеличилось до 20 человек.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

Авария произошла на 47-м километре автодороги М-03. Столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка. По предварительным данным, водитель DAF FT95 ехал в сторону Киева, он столкнулся с Mercedec-Benz 1320, вылетел на встречку и столкнулся с еще двумя машинами - Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

В результате пять человек погибли, двадцать получили травмы и были госпитализированы. Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Водителей просят воздержаться от поездки по указанному маршруту.

Напомним, мы писали о том, что водитель грузовика погиб после столкновения с лошадью без узды на дороге.

Также сообщалось, что в ДТП с квадроциклом на киевской улице Электриков пострадали два человека.