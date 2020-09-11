В США, в штатах Орегон и Калифорния вспыхнули масштабные пожары. Более полумиллиона человек вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от огня. В результате пожаров минимум четыре человека погибли в Орегоне, и еще десять - в Калифорнии.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает ВВС.

Так, губернатор штата Орегон Кейт Браун заявила, что точное число погибших еще не известно, но уже подтверждены как минимум четыре жертвы. В Калифорнии подтверждено не менее 10 смертей, еще 16 числятся пропавшими без вести.

Раздуваемые необычайно жарким суховеем, по штату Орегон бушуют десятки пожаров, и по крайней мере один рассматривают как поджог. Дым от лесных пожаров в Калифорнии окрасил небо в оранжевый цвет.

В настоящее время более 100 лесных пожаров охватили 12 западных штатов США. Орегон, Калифорния и округ Вашингтон наиболее пострадали от пожаров, которые уничтожили некоторые целые города.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, около 1,7 миллиона гектаров земли были уничтожены. Это примерно 3,3 миллиона футбольных полей.

Ранее мы писали, что в начале августа Калифорнию охватили масштабные пожары, из-за чего губернатор Гэвин Ньюсом призвал местных жителей срочно покидать свои дома.

Также сообщали, что вчера, 10 сентября, во взорванном месяц назад порту Бейрута вспыхнул. "Страна" подробно разбиралась, что могло вызвать новый пожар в ливанской столице.