Экс-лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку, который лишился мандата народного депутата, не начисляется зарплата из Верховной Рады. При этом его помощники-консультанты продолжают исполнять свои обязанности, а некоторые и получают за это более 45 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует ответ Рады на информационный запрос, пишут "Украинские новости", в пятницу, 11 сентября.

Так, штатному помощнику-консультанту депутата Ярославе Юдиной за июль и август была начислена стандартная заработная плата в размере 46,9 тысяч гривен ежемесячно. В то время, как помощники-консультанты Наталья Бест, Анна Зелинская и Юрий Поздняков работают на общественных началах и зарплату в ВР не получают.

В то же время, уже в начале сентября данные о Ярославе Юдиной как помощнике-консультанте исчезли со страницы Вакарчука на официальном сайте парламента. Теперь там числятся только его помощники на общественных началах.

Напомним, о своем уходе из парламента Вакарчук заявил еще 11 июня. По его словам, он хочет остаться в составе партии, но покинуть Раду.

Однако на заседании 18 июня за проект постановления № 3673 о досрочном лишении полномочий народного депутата Вакарчука проголосовало 175 нардепов при необходимых 226 голосах.

После чего он вышел из состава собственной фракции "Голос", а вскоре члены партии "Голос" провели съезд, на котором лишили своего экс-лидера мандата народного депутата.