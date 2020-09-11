Авторитетный американский журнал "Time" опубликовал большое расследование о том, как экс-министр энергетики США (со 2 марта 2017 года по 1 декабря 2019 года - Ред.) Рик Перри использовал свое влияние для получения выгодных контрактов в Украине и как он проводил тайную политику в отношении Киева. Речь идет о подписании в мае 2020 года меморандума о поставках американского газа в Украину, который вызвал большой резонанс (подробнее о нем "Страна" писала здесь).

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"Рик Перри приехал в Вашингтон, чтобы заключить сделку, и менее чем через два месяца на посту министра энергетики он обнаружил хорошую перспективу. Это было 19 апреля 2017 года, и Перри, бывший губернатор Техаса, неудавшийся кандидат в президенты и участник "Танцев со звездами", сидел в своем офисе на проспекте Независимости с двумя влиятельными украинцами. "Он сказал: "Послушайте, я новичок, я торговец, я техасец ", - вспоминает один из них, Юрий Витренко (экс-исполнительный директор НАК "Нефтегаз"), тогдашний главный переговорщик по вопросам энергетики. "Мы готовы заключать сделки", - вспоминает он слова Перри.

Сделки, которые они обсуждали в тот день, стали центральными в сложных отношениях Украины с администрацией Трампа, кульминацией которых стало голосование Палаты представителей по импичменту президенту США. Прошлой осенью Перри был ведущей фигурой в расследовании дела об импичменте. Он был среди официальных лиц, известных как "три amigos", которые проводили теневую внешнюю политику в Украине от имени Трампа. Их цель, согласно результатам расследования об импичменте в Палате представителей, заключалась в том, чтобы поставить в неловкое положение главного политического соперника Трампа, Джо Байдена.

Параллельно с этой политической миссией Перри и его сотрудники в Министерстве энергетики работали над продвижением энергетических сделок, которые потенциально могли стоить миллиарды долларов друзьям Перри и политическим спонсорам, как показывает шестимесячное расследование репортеров Time, WNYC и ProPublica. Две из этих сделок, похоже, были выгодны Energy Transfer, техасской компании, в совете которой Перри работал непосредственно до и после своего пребывания в Вашингтоне. По словам руководителей энергетических компаний США и Украины, участвовавших в переговорах, самая крупная из них стоила около 20 миллиардов долларов.

Если эта давно обсуждаемая сделка окажется успешной, сам Перри может выиграть: в марте, через три месяца после ухода из правительства, он владел акциями Energy Transfer на сумму около 800 000 долларов, согласно его последней информации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка (SDNY) опросили по меньшей мере четырех человек о сделках за последний год, и по словам пяти человек, знакомых с разговорами обсудили их с нашей группой журналистов на условиях анонимности.

"Еще в прошлом году они уже интересовались событиями, которые произошли в Украине вокруг Рика Перри", включая утверждения о том, что Перри "пытался заключить сделки для своих приятелей", - говорит один из собеседников Манхэттенской прокуратуры.

Но два эксперта по этике говорят, что усилия Перри были нарушением федеральных правил. Должностным лицам администрации не разрешается участвовать в делах, непосредственно касающихся компаний, в советах директоров которых они недавно работали. Другие эксперты говорят, что Перри и его помощники, возможно, нарушили федеральное правило, запрещающее должностным лицам защищать интересы компаний, которые не были проверены Министерством торговли. "Даже если это выходит за рамки уголовного закона, это все равно неэтично", - говорит Ричард Пейнтер, ведущий юрист по вопросам этики в Белом доме при президенте Джордже Буше.

Через официального представителя Перри сказал, что он "никогда не связывал и не содействовал переговорам" между Energy Transfer и государственной энергетической компанией Украины (Нафтогаз Украины - Ред.) в рамках одной из раскрытых нами сделок. Пресс-секретарь отказался комментировать другие предприятия, которые Перри продвигал в правительстве, включая сделку на 20 миллиардов долларов или федеральное расследование. Отвечая на письменные вопросы для этой статьи, Energy Transfer заявила: "Нам не известно о каких-либо контактах между министром Перри и украинскими официальными лицами от имени Energy Transfer".

Наше расследование показывает, как в погоне за энергетическими прибылями в Украине смешивались деньги и политика на самом высоком уровне администрации Трампа. Перри, как в офисе, так и вне его, продвигал деловые интересы своих друзей и политических союзников. Украинцы, в свою очередь, стремились использовать планы Перри для продвижения своих интересов. Теперь, по словам украинских официальных лиц, участвовавших в переговорах, успех сделок Перри может зависеть от исхода ноябрьских выборов. Это означает, что президентская гонка будет определять не только внешнюю политику США. Это также может изменить бизнес-сделки на миллиарды долларов, судьба которых тесно связана с тем, кто находится у власти.

Этот отчет основан на интервью с более чем двумя десятками нынешних и бывших государственных чиновников и руководителей энергетики США и Украины. Наша команда по отчетности провела поиск потенциальных клиентов и источников в Майами, Хьюстоне, Нью-Йорке, Киеве и Вашингтоне, округ Колумбия, и проверила сотни страниц юридических документов, документов лоббирования, корпоративных электронных писем и внутренних правительственных сообщений. Многие детали, которые обнаружила группа, ранее не сообщались, и вместе они раскрывают другую сторону событий, которые подготовили почву для импичмента президенту США.

Украинцы никогда не проявляли наивности в своих предложениях команде Трампа. Они поняли, что Трамп был бизнесменом. "Мы изучили его психологический профиль", - говорит Константин Елисеев, консультировавший президента Украины по вопросам внешней политики, когда Трамп вступил в должность в 2017 году. Их стратегия, по словам Витренко, заключалась в том, чтобы "заманить или соблазнить" администрацию Трампа, предлагая сделки ее должностным лицам.

"Это было типично для украинских политиков, - говорит переговорщик по энергетическим вопросам. - Они думали, что если они смогут в какой-то степени коррумпировать правительство США или заинтересовать их коммерчески или лично, это поможет".

Украинцы отчаянно нуждались в этой помощи. С 2014 года они находятся в состоянии войны с Россией, и их страна полагается на поддержку США в своем выживании. Первое предложение, которое они сделали на той встрече с Перри в апреле 2017 года, было действительно соблазнительным: они искали западного партнера, который мог бы получить 49% акций газопроводной сети страны. "Это классическая дойная корова", - говорит Александр Харченко, один из украинских экспертов в области энергетики, участвовавших в попытке продать долю в компании. По его словам, годовая прибыль приближается к 2 миллиардам долларов.

Украинцы явно привлекли внимание Перри. С самого начала внимание Перри к Украине озадачило его коллег в правительстве, которые говорят, что он лично интересовался делами страны. Эти дела обычно попадают в компетенцию Государственного департамента, а не Министерства энергетики. Но в посольстве США в Киеве официальные лица чувствовали, что офис Перри взял на себя инициативу в политике Украины.

"Персонал офиса Перри был очень агрессивен с точки зрения продвижения повестки дня и исключения сотрудников посольства из встреч без объяснения причин", - сказал Дэвид Холмс, высокопоставленный сотрудник посольства, в своих показаниях Конгрессу во время расследования импичмента в прошлом году.

Некоторые из голосов, продвигавших эту повестку дня, были не членами Министерства энергетики, а частными бизнесменами, обычно из Техаса. Наиболее заметным был Майкл Блейзер, старый друг и политический спонсор Перри. Блейзер, известный своей длинной серебряной гривой и страстью к подводному плаванию с аквалангом, родился в украинском городе Харькове и иммигрировал в США в 1978 году.

"Перри считает меня специалистом по Украине, - говорит Блейзер. - Когда у него были вопросы об Украине, он обращался ко мне".

Так поступило и Министерство энергетики. В июле 2017 года, через три месяца после первого знакомства Перри с Украиной, его сотрудники пригласили Блейзера для обсуждения политики в отношении Украины в их офис в Вашингтоне. В течение следующего года Блейзер стал постоянно присутствовать в посольстве США в Киеве, часто запрашивая встречи с послом США Мари Йованович.

"Блейзер приезжал в посольство раз в месяц", - говорит человек, знакомый с ходом встреч. Сотрудники посольства были глубоко обеспокоены двойной ролью Блейзера, как частного предпринимателя, ищущего нефтегазовые сделки в Украине, и неформального советника Перри.

"Мы всегда пытались убедить Мари не идти на встречу", - говорит человек, знакомый с этими визитами. Но она сказала:" Я не могу. Он приятель Перри". (Йованович отказалась комментировать эту статью).

Блейзер также имел контакты в Energy Transfer, компании, директором которой Перри был. Ее генеральный директор Келси Уоррен пожертвовала 6 миллионов долларов суперпользователям, которые участвовали в президентской гонке Перри в 2016 году. В середине июня 2018 года Блейзер организовал поездку в Киев для одного из руководителей компании.

"Я привез Energy Transfer в Украину", - говорит Блейзер об этой поездке.

Их интерес, по его словам, был связан с украинской газопроводной сетью, которую страна открыла для иностранных инвестиций. Это была та же сделка, которую украинцы заключили в офисе Перри годом ранее, в апреле 2017 года.

"Блейзер сказал мне, когда приходил ко мне в гости, что эту (компанию) благословил Перри", - говорит один из украинских чиновников. "Компания называлась Energy Transfer". (Блейзер отрицает это и говорит, что "никогда не обсуждал передачу энергии с Перри").

Между двумя сторонами не было очевидного совпадения. Energy Transfer никогда не заключала крупных сделок за пределами Северной Америки. Но инвестиции в Украину были заманчивыми.

"Трубопроводная система страны - надежный источник дохода", - говорит Сергей Макогон, глава компании, которая ее эксплуатирует. Россия платит более миллиарда долларов в год за доставку своего газа по украинским трубопроводам в Европу.

Если Energy Transfer инвестирует в эту трубопроводную систему, она могла бы получить долю от этой прибыли. Витренко, который позже вел переговоры с Energy Transfer, говорит, что они обсуждали американские инвестиции на сумму до 3 миллиардов долларов.

Во время своего пребывания в администрации Трампа Перри не имел официальных связей с Energy Transfer. Он продал свою долю в компании после того, как Трамп назначил его в свой кабинет и вышел из ее правления. На слушаниях по утверждению кандидатур в Сенате в январе 2017 года Перри под присягой заявил, что у него нет конфликта интересов в руководстве Министерством энергетики США.

Но во время его пребывания в должности Министерство энергетики работало над продвижением сделки между Украиной и Energy Transfer, по словам трех украинских переговорщиков.

"Они поддерживают эту сделку на 100%", - говорит Харченко, один из украинских переговорщиков. Министерство энергетики заявляет, что не поощряло и не продвигало эти переговоры.

Компания заявляет, что никогда не получала от украинцев достаточно информации, чтобы определить стоимость потенциальных инвестиций.

Но трубопроводная система вряд ли была самым большим проектом, который Украина могла предложить американцам. Гораздо более ценной была перспектива продажи американского газа в Европе. В конце 2015 года, когда Перри входил в совет директоров компании, Energy Transfer получила федеральное разрешение на строительство терминала для отгрузки газа в Лейк-Чарльз на юге Луизианы. Несколько месяцев спустя компания подписала соглашение с голландским энергетическим гигантом Shell о совместной разработке терминала с ориентировочной стоимостью около 11 миллиардов долларов.

Это новое экспортное предприятие оставило без ответа один большой вопрос: куда Energy Transfer будет поставлять свой газ? На мировом рынке сжиженного природного газа, или СПГ, есть множество поставщиков, причем поставки идут из Катара, Австралии и других крупных экспортеров. Для успеха этого проекта Energy Transfer был нужен крупный покупатель газа, в идеале покупатель, который согласился бы на долгосрочную сделку по поставкам.

К 2019 году такая возможность появилась в Украине.

Перри не скрывал своих намерений в Украине. Когда он впервые посетил Киев в ноябре 2018 года, он рассказал собравшимся бизнесменам о сложном способе доставки американского газа в Европу. Это будет включать транспортировку газа в Польшу на гигантских танкерах, а затем хранение его под землей в Украине, а затем продажу его обратно на запад в Европейский Союз.

"Потенциал Украины потрясающий, - сказал Перри участникам круглого стола. Вскоре после этого официальные лица Министерства энергетики начали вводить новые терминалы для американского СПГ, называя его "газ свободы" и "молекулы свободы", пытаясь продавать его по всему миру.

В то время как администрация Обамы также стремилась подорвать энергетическое влияние России, экспортируя американский СПГ в Европу, некоторые коллеги Перри из администрации Трампа были удивлены, а часто и разочарованы тем, что министр сосредоточил внимание на продаже газа. "Он был ярым сторонником экспорта СПГ по всему миру", - сказал Том Пайл, возглавлявший команду Трампа по переходу в министерстве энергетики.

"Но ему не удалось возобновить программу утилизации ядерных отходов или инициировать столь необходимые реформы в агентстве, что является большим разочарованием", - сказал Пайл изданию E&E News, специализирующемуся на энергетике.

В конечном итоге Перри со своим энергетическим евангелизмом и его любимыми учениками сразу стал лидером в Украине. В мае 2019 года президент Трамп отправил его в Киев для участия в инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Во время встречи в тот день Перри сделал то, чего не ожидали его кураторы в посольстве США, несмотря на их обширное планирование переговоров. Перри протянул Зеленскому листок бумаги и призвал его взглянуть. При этом Перри объяснил, что в записке содержится список имен "людей, которым он доверяет", по словам Холмса, американского дипломата, который был официальным делопроизводителем на мероприятии.

Среди имен в списке был Блейзер, старый друг Перри из Хьюстона. В следующем месяце, в июне 2019 года, Блейзер наконец получил желаемую сделку в Украине. На аукционе лицензий на бурение для добычи нефти и газа лучшая лицензия досталась компании Блейзера, которая получила права на разработку некоторых из крупнейших нефтегазовых месторождений Украины в течение следующих 50 лет. О сделке впервые сообщило Associated Press в ноябре. Потенциально это стоит миллиарды долларов.

В списке Перри было еще одно имя, и это удивило украинцев: Роберт Бенш. К тому моменту Бенш, малоизвестный руководитель нефтегазовой отрасли из Техаса, знал Перри всего несколько месяцев. Начиная с начала 2000-х годов Бенш более десяти лет был одним из немногих американских инвесторов в нефтегазовый сектор Украины.

Среди его контактов в Киеве были близкие соратники бывшего президента Украины Виктора Януковича, который был изгнан в результате революции в 2014 году. После этой революции бизнес Бенша в Украине прекратился, и он вернулся в Хьюстон. "Я не хотел иметь ничего общего с Украиной", - сказал Бенш нашей команде репортеров в серии интервью.

Вскоре украинцы поняли, по крайней мере, одну из причин его возвращения: Бенш был связан с мечтой Перри об экспорте американского газа в Украину. Вместе с группой инвесторов из Луизианы Бенш продвигал компанию под названием Louisiana Natural Gas Exports Inc., более известную среди ее основателей как LNGE. Созданная в июне 2018 года, компания не имела сделок или активов на свое имя. Мужчина, указанный в качестве соучредителя и директора, Марсден Миллер, связан с Беншем родственными узами.

В 1987 году присяжные в Луизиане признали Миллера виновным в коррупции. Позже его приговор был отменен, и правительство прекратило дело против него после того, как Верховный суд США сузил соответствующий статут по не имеющему отношения к делу делу.

LNGE не владеет газовыми месторождениями, трубопроводами, танкерами и экспортным терминалом. Но у его руководителей были связи в Украине и в Министерстве энергетики. 10 июля 2019 года эти связи начали приносить плоды.

Эта дата стала поворотным моментом в отношениях Украины с администрацией Трампа. Именно в тот день в Белом доме на двух чиновников из Киева оказали давление с целью начать расследование в отношении политических соперников Трампа. Советник по национальной безопасности Джон Болтон памятно назвал события дня "сделкой по наркотикам".

Но в тот вечер у украинцев было еще одно свидание с администрацией Трампа. После тревожного общения в Белом доме они встретились за ужином в ресторане недалеко от Белого дома с двумя главными помощниками Перри. Также там был Роберт Бенш. Садясь за стол, Александр Данилюк, в то время советник президента Украины по национальной безопасности, вспоминает, как удивлялся, почему Бенша пригласили на частный обед с высокопоставленными правительственными чиновниками. "Пахло неприятностями", - вспоминает Данилюк.

Сделка, которую замыслили Бенш и его партнеры, была очень похожа на ту, которую Перри заключил во время своей первой поездки в Киев восемь месяцев назад. По крайней мере, для них это казалось победой. Доставка американского газа через Польшу в Украину, а затем его перепродажа в Европейском Союзе "принесет деньги для СПГ", - объясняет Бенш. Это также могло бы принести много денег такой американской компании, как Energy Transfer, которая искала долгосрочных покупателей газа со своего экспортного терминала.

"Чтобы построить свои терминалы, они должны получать заказы", ​​- говорит Бенш. И, конечно, сделка также соответствовала бы плану Перри по продаже американского "газа свободы" миру.

Но, с точки зрения Украины, в плане были серьезные недостатки.

Во-первых, стоимость транспорта: доставка американского газа в Европу стоит дорого. И если украинцы согласятся покупать этот газ, они могут застрять в уплате надбавок на долгие годы. В то время как предыдущие правительства в Киеве поддерживали эту идею, новая администрация была настроена скептически.

"Похоже, это будет большая катастрофа", - говорит Данилюк. В любом случае, во время ужина возле Белого дома он был слишком озабочен сегодняшней "сделкой по наркотикам", чтобы говорить о каких-либо газовых сделках.

Бенш понял, что сейчас неподходящее время для толчка.

Но Перри продолжал продвигать свое видение американского экспорта природного газа. В том же месяце, в июле 2019 года, он был среди официальных лиц США, призывающих Трампа провести телефонный разговор с новым президентом Украины.

"Единственная причина, по которой я позвонил, - это то, что Рик попросил меня об этом", - позже сказал президент группе депутатов-республиканцев, согласно отчету в Axios, в котором цитируются трое из них. "Кое-что о заводе по производству СПГ", - якобы добавил Трамп.

Когда звонок состоялся 25 июля 2019 года, Трамп призвал президента Украины начать расследование в отношении семьи Байденов, прося Зеленского "сделать нам одолжение". Примерная стенограмма звонка станет Приложением А в расследовании по импичменту.

В приблизительной записи не упоминается газовая повестка Перри, но он ее продолжил. Большую часть того лета его сотрудники готовились подписать международное энергетическое соглашение во время саммита в Варшаве. Целью саммита, который начался в конце августа 2019 года, было дать американским компаниям возможность поставлять газ в Украину через Польшу.

LNGE стремилась стать одной из таких американских компаний, и команда Перри пригласила на нее исполнительного директора. Компания даже написала предварительное предложение государственной энергетической компании Украины "Нафтогаз".

Перри и его сотрудники призывали Украину подписать его, по словам трех руководителей энергетики, близких к переговорам.

"По сути, они сказали:" Если вы хотите, чтобы мы были друзьями, вы должны сделать это ", - вспоминал один из них.

Но тогда украинцев волновало больше не это. За несколько дней до саммита издание "Политико" сообщило, что администрация Трампа заморозила пакет военной помощи Украине, который, как выяснилось позже, составил 400 миллионов долларов.

Киевская делегация отчаянно пыталась добиться отмены моратория. "Самым большим приоритетом для меня была военная помощь, - говорит Данилюк.

Поэтому он предоставил "Нафтогазу", государственной энергетической компании, рассмотреть предложение о сделке с СПГ. "Мы их искали, - говорит Андрей Фаворов, чиновник "Нафтогаза", который проверял потенциального партнера. Поиск в Google привел их к прошлым проблемам с законом Миллера, соучредителя и директора LNGE.

Это был красный флаг для украинцев. Более того, говорит Фаворов, "у компании нет реальных активов".

Поэтому "Нафтогаз" посоветовал своему правительству не заключать газовую сделку с компанией из Луизианы.

Вскоре сделка столкнулась с другой проблемой. Спустя три недели после варшавского саммита появилась новость о том, что осведомитель поднял тревогу по поводу кампании давления Трампа на Украину, а Белый дом опубликовал грубую расшифровку телефонного разговора Трампа с Зеленским.

По словам представителей энергетических компаний, вовлеченных в переговоры с обеих сторон, на фоне всеобщего внимания обсуждение газовой сделки между США и Украиной затихло. В связи с тем, что расследование импичмента набирало обороты и его имя становилось центральным в украинской саге, Перри объявил в октябре, что он уйдет из Министерства энергетики в конце года.

Сделка, которую Перри и его союзники проводили в течение трех лет, пока он был в Вашингтоне, не умерла, когда он ушел в отставку и вернулся в Техас.

После оправдания Трампа в Сенате 5 февраля союзники Перри в правительстве и за его пределами возобновили крупную сделку по экспорту газа из США, которую он лоббировал, и продвигали вперед. В начале марта представители LNGE встретились с преемником Перри на посту министра энергетики Дэном Бруйеттом, ветераном политики Луизианы.

"Он сказал нам, что они все еще на 100% стоят за сделку", - говорит один из представителей LNGE, присутствовавший на той встрече. Министерство энергетики отрицает, что поддерживало сделку. Встреча с LNGE "была чисто ознакомительной и информационной", - говорит Шейлин Хайнс, пресс-секретарь департамента.

После этой встречи дела в Украине пошли быстрыми темпами. 11 марта правительство Зеленского своим распоряжением назначило Бенша членом правления "Нафтогаза". Двумя днями позже заместитель министра энергетики Украины объявил, что Киев согласен на крупную сделку по СПГ с американцами. Партнер США по сделке - компания Louisiana Natural Gas Exports.

Детали не разглашаются, но то, как была заключена сделка, вызвало недоумение по обе стороны Атлантики. В США критики отметили, что очевидная поддержка сделки Министерством энергетики, по всей видимости, является нарушением федеральных правил, запрещающих американским чиновникам защищать интересы американских компаний, не прошедших проверку Министерством торговли.

По словам чиновников, LNGE никогда не проходила этот процесс проверки.

"Процесс проверки предназначен для выявления конфликтов интересов, предыдущих ненадлежащих сделок, всего, что может плохо отразиться на правительстве США в целом", - говорит Тео ЛеКомпте, который был заместителем руководителя аппарата Министерства торговли во время второго срока Барака Обамы.

Офис Бруйетта подтвердил, что компания LNGE не проходила проверку, и отрицал, что департамент защищал компанию.

С украинской стороны дела обстоят еще более любопытно: Украина не пригласила конкурентов на сделку. Но руководство "Нафтогаза" по-прежнему отказывается сотрудничать с луизианской компанией.

В качестве альтернативного "Нафтогазу" партнера с украинской стороны Киев предложил государственную организацию под названием MGU, которая управляет украинской газопроводной системы.

Но руководители этой компании также начали бить тревогу, в первую очередь председатель ее наблюдательного совета Вальтер Больц, величественный австриец, которого пригласили помочь очистить печально известную проблемную украинскую газовую промышленность.

"Никто не хотел говорить американцам: "Хорошо, это глупая идея, прекратите", - говорит Больц о сделке в Луизиане. - Тебе нужно, чтобы твои друзья были счастливы".

И украинцы, добавил он, "возможно, даже захотят заплатить немного больше, я полагаю, чтобы осчастливить Трампа и поддержать поток военной помощи".

К концу мая министерство энергетики уволило скептика Больца и объявило о новом предварительном соглашении с луизианской компанией.

В 20-страничном документе, известном как меморандум о намерениях, обе стороны изложили приблизительные условия сделки. Согласно копии, полученной нашей группой отчетности, Украина согласится принимать газ из Луизианы в течение следующих 20 лет.

Объемы производства значительны и составляют 5,5 млрд кубометров в год, что превышало годовое потребление газа Словакией, граничащий с Украиной. Руководители компании из Луизианы говорят, что, по их прогнозам, общий объем продаж по сделке составит около 20 миллиардов долларов, или примерно миллиард долларов в год в течение двух десятилетий.

Тем не менее, соглашение оставило без ответа один важный вопрос: где компания из Луизианы собиралась брать весь этот газ? В июне LNGE обратилась к Energy Transfer. К этому моменту Перри занял свое место в совете директоров Energy Transfer и приобрел ее акции.

По словам Миллера, соучредителя LNGE, после того, как руководители Луизианы заключили предварительную сделку с Украиной, они отправились в Energy Transfer на поиски газового терминала. В своем заявлении Energy Transfer преуменьшает значение этих дискуссий, заявив, что они составили "одну вводную конференц-связь", которая больше не продвигалась, и Миллер настаивает, что в то время они не говорили о партнерстве в Украине. Другие руководители LNGE говорят, что это всего лишь один шаг к завершению сделки на 20 миллиардов долларов.

"Сначала нам нужно было завершить сделку в Украине", - говорит один из них. - Тогда мы получим газ".

Именно на этой заключительной стадии переговоров сделка столкнулась с серьезными проблемами. Украинцы начали "глохнуть". По словам одного из официальных лиц, участвовавших в обсуждении Украиной сделки, причина задержки в значительной степени была политической.

К тому времени бушевала пандемия Covid-19, и рейтинги одобрения Трампа резко упали на фоне его хаотичной борьбы с коронавирусом. Его шансы на переизбрание стали выглядеть все менее вероятными.

Для украинцев это изменило политическое уравнение сделки. "Если Байден будет избран, я бы сказал, что его команда будет, мягко говоря, сильно удивлена, - говорит чиновник, участвовавший в обсуждениях по Украине. - С точки зрения отношений это будет очень разрушительно. Учитывая последние данные (опроса), это просто глупость".

Союзники Перри почувствовали холод. Через шесть месяцев после того, как правительство Зеленского назначило Бенша в совет директоров "Нафтогаза", он так и не занял этот пост официально. Дела Блейзера, друга Перри из Техаса, были не намного лучше. Вскоре после того, как он выиграл лицензиию на разработку нефтегазовых месторождений в Украине в июне 2019 года, "Нафтогаз" обжаловал выдачу этих лицензий в суде.

Правительство Украины, которому принадлежит 100% "Нафтогаза", отказалось вмешиваться в судебный процесс, что помешало реализации нефтегазовых проектов Блейзера.

Что касается Energy Transfer, то во время расследования дела об импичменте в октябре 2019 года украинский парламент решил, что продажа газопроводов страны - не такая уж хорошая идея, и проголосовал за запрет иностранцам владеть этими газопроводами. Между тем глобальный обвал цен на газ во время пандемии Covid-19 сильно ударил по LNGE. Ее планам по строительству терминала для отгрузки СПГ в Луизиане был нанесен удар в конце марта 2020 года, когда Shell, ее партнер по проекту 50 на 50, решила выйти из проекта, ссылаясь на неблагоприятные рыночные условия.

Некоторые руководители в Луизиане в ярости из-за того, что Киев затягивает решение, и возлагают вину на "Нафтогаз". В электронных письмах, полученных нашей командой журналистов, Миллер, директор и соучредитель компании из Луизианы, раскритиковал "Нафтогаз" за то, что тот сообщил правительству в Киеве об отмене приговора Миллеру по обвинению в коррупции.

"Это тот парень, который обратился к прокурору США по делам SDNY?". Миллер возмущенно написал коллегам, имея в виду гендиректора "Нафтогаза" Андрея Коболева. Действительно, прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка связалась с Коболевым осенью 2019 года, и он сказал, что согласился поговорить со следователями. По словам людей, знакомых с тем, что они рассказали следователям, эти следователи с тех пор допросили еще как минимум трех человек об усилиях Перри по обеспечению газовых сделок на Украине.

Но в начале этого года прокуратура прекратила эти допросы, по словам двух человек, знакомых с вопросами, которые они задавали с апреля. Ной Букбиндер, бывший прокурор по борьбе с коррупцией, с которым мы поделились нашими выводами, говорит, что законы США затрудняют судебное преследование конфликта интересов.

"Уголовные конфликты интересов предъявляются не так часто, потому что их трудно доказать", - говорит он. - Прокуроры часто смотрят на это и говорят: "Доказать это - тяжелая работа, и это не самое серьезное нарушение. Так что мы не собираемся тратить время на то, чтобы идти по этому пути".

Два года назад некоторые демократы призвали к более жестким ограничениям потенциальных конфликтов интересов, и они указали на отношения Перри с Energy Transfer, чтобы оправдать принятие нового законодательства. Сенатор Элизабет Уоррен представила в 2018 году законопроект, известный как Закон о борьбе с коррупцией и общественной честности, который запрещает корпорациям нанимать или платить бывшим главам агентств, которые они лоббировали. В письме Перри и Energy Transfer в январе прошлого года Уоррен призвала его уйти из правления Energy Transfer.

"Это как раз тот вид неэтичной, вращающейся двери коррупции, которая сделала американцев циничными и недоверчивыми по отношению к федеральному правительству", - написала Уоррен. В кратком ответе компания сообщила Уоррену, что "полностью осведомлена о наших юридических и этических стандартах, связанных с возвращением секретаря Перри в наше правление".

Так что, сделка на 20 миллиардов долларов мертва? Не обязательно. Украинцы, похоже, ждут, куда повернутся политические ветры в ноябре. Если Трамп выиграет еще один срок, некоторые чиновники в Киеве предполагают, что сделка Перри может вернуться к жизни. "Подождите три месяца, а потом посмотрите, что произойдет, - говорит чиновник, участвовавший в обсуждениях в Киеве. - Это очевидная политическая фигня. Не нужно быть гением, чтобы понять эту логику".

Но несмотря на все украинские попытки соблазнить американцев, по крайней мере, некоторые разочарованы всем процессом. На каком-то уровне они надеялись, что повестка дня США по-прежнему определяется общим набором целей и ценностей, таких как укрепление союзов и противодействие влиянию России. Но со временем, говорит Витренко, переговорщик по вопросам энергетики, стало ясно, что общие цели были проще и для украинцев более привычными. "Речь шла о заключении сделок и зарабатывании денег", - говорит он".