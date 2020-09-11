Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердил его заместитель Мустафа Найем в Facebook.

"В последние дни в СМИ распространяться информация о смене руководства "Укроборонпрома". Это действительно так. Месяц назад Абромавичус написал заявление об увольнении, и новый генеральный директор Концерна должен быть назначен президентом по представлению премьер-министра, которое согласно сообщениям журналистов, уже передано в Офис президента.

В связи с этим многие задаются вопросом, останется ли работать в Концерне нынешняя команда. Очевидно, у нового руководителя будет право формировать свою команду, внедрять свою культуру управления и реализовывать свое видение реформы. В то же время "Укроборонпром" - не частная собственность, а государственная компания, перед которой стоит четкое и понятное задание: производство качественных вооружений и военной техники для нужд армии.

Бессмысленная борьба за власть, восстановление нелегальных потоков и схем, растяжение активов и возвращение к старым практикам ручного управления - и есть те красные линии, нарушение которых неприемлемо и не позволит многим из нашей команды оставаться работать в Концерне", - написал Мустафа Найем.

Отметим, что об уходе Абромавичуса "Страна" сообщала еще в июле.

Ранее "Страна" сообщала, что Шмыгаль уже внес представление на назначение экс-нардепа от партии Витренко Тихонова главой "Укроборонпрома".