В Киеве, на проспекте Степана Бандеры будет частично ограничено движение автотранспорта. Период ограничений - с 00:00 11 сентября до 16:00 13 сентября, а также с 22:00 18 сентября до 16:00 20 сентября.

Об этом сообщает в соцсети пресс-служба киевской городской госадминистрации.

"На проспекте Степана Бандеры активно продолжается капитальный ремонт. В течение этих и следующих выходных дорожники планируют устроить верхний слой покрытия на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Оболонского. Во время работ движение будет частично ограничено", - сказано в сообщении.

Как отмечается, основные работы будут проводить ночью. Также временно изменятся трассы троллейбусных маршрутов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ограничили движение грузовиков в ночное время.

Так же мы рассказывали, что в Киеве на полтора месяца ограничат движение по Южному мосту.