Вчера, 10 сентября, парламент Литвы (Сейм - Ред.) сделал еще один серьезный шаг в поддержку белорусской оппозиции, которая требует новых выборов президента. Литовские парламентарии признали Светлану Тихановскую всенародно избранным лидером, а Александра Лукашенко назвали нелегитимным лидером.

Такое постановление единогласно поддержал 91 депутат Сейма. Среди авторов постановления - министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и спикер Виктарас Пранцкетис, как передает Радио Свобода.

Кроме того, в принятой резолюции Сейм Литвы призывает международное сообщество отреагировать на события в Беларуси и помешать России определить политическое направление страны.

Напомним, что 31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели персональные санкции в отношении Александра Лукашенко и 29 других высокопоставленных белорусских чиновников.

Так же "Страна" ранее рассказывала, что машину посла Украины на КПП "Новая Гута" обыскали пограничники Беларуси.