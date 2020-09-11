Пандемия коронавируса на планете, несмотря на все принимаемые меры, продолжает стремительное распространение. По данным на утро 11 сентября число зараженных опасной болезнью составило 28 054 276 человек, скончались от коронавируса - 908 017 заболевших.

Такие данные приводит университет Хопкинса. Тройка лидеров по числу зараженных и числу смертей такова - США, Бразилия и Индия.

Страны-лидеры по числу пораженных Covid-19

1. США 191 753 умерло / 6 395 904 зараженных



2. Бразилия 129 522 / 4 238 446



3. Индия 75 062 / 4 465 863



4. Мексика 69 649 / 652 364



5. Британия 41 697 / 360 534



6. Италия 35 587 / 283 180



7. Франция 30 819 / 392 243



8. Перу 30 236 /702 776



9. Испания 29 699 / 544 143



10. Иран 22 798 / 395 488



11. Колумбия 22 053 / 686 851



12. Россия 18 207 / 1 042 83.



Ранее "Страна" сообщала, что больше половины стран мира смягчили ограничения на поездки из-за коронавируса.