Число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 28 миллионов человек
Пандемия коронавируса на планете, несмотря на все принимаемые меры, продолжает стремительное распространение. По данным на утро 11 сентября число зараженных опасной болезнью составило 28 054 276 человек, скончались от коронавируса - 908 017 заболевших.
Такие данные приводит университет Хопкинса. Тройка лидеров по числу зараженных и числу смертей такова - США, Бразилия и Индия.
Страны-лидеры по числу пораженных Covid-19
1. США 191 753 умерло / 6 395 904 зараженных
2. Бразилия 129 522 / 4 238 446
3. Индия 75 062 / 4 465 863
4. Мексика 69 649 / 652 364
5. Британия 41 697 / 360 534
6. Италия 35 587 / 283 180
7. Франция 30 819 / 392 243
8. Перу 30 236 /702 776
9. Испания 29 699 / 544 143
10. Иран 22 798 / 395 488
11. Колумбия 22 053 / 686 851
12. Россия 18 207 / 1 042 83.
Ранее "Страна" сообщала, что больше половины стран мира смягчили ограничения на поездки из-за коронавируса.