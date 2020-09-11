Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним на украино-белорусской границе, когда он возвращался из Киева в Минск.

Машина посла была остановлена на КПП и подверглась обыску со стороны белорусских пограничников.

Об этом дипломат рассказал белорусскому порталу Tut.by.

"В прошлые выходные я пересек украинско-белорусскую границу и приступил к исполнению своих функций. Надо сказать, что мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации. Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений.

При этом руководителем пограничного пункта не были даны никакие объяснения. Но самое главное: я не могу понять, что хотели найти в багажнике моего автомобиля? Не хочу утрировать, но, наверное, кучу оружия или, может быть, снаряженного боевика. Во всяком случае, инцидент для меня был неприятным. И как я понял, начальник пункта пропуска "Новая Гута" был проинструктирован так сделать. Очевидно, что посольством была направлена соответствующая нота в МИД Беларуси.

Это было неприятно. А для развития наших отношений это, конечно же, плохой сигнал. Чем бы это ни было вызвано, есть определенные международные правила, есть Венская конвенция о дипломатических отношениях. Как я понимаю, к сожалению, это было сделано в треке антиукраинской риторики, которая сейчас звучит в Беларуси. Недавно, например, министр обороны Беларуси обвинял Украину в "подогреве деструктивных сил" для смены власти в Беларуси, Лавров - о каких-то украинских боевиках. Мы устали от этой безосновательной риторики. В 2017 году, когда я приехал работать в Минск, тоже говорили о каких-то джипах, прорывающих границу со стороны Украины. Увы, всё, как сейчас модно говорить, - фейк. Так что это уже даже не смешно. Думаю, это тоже не способствует позитивному развитию наших отношений.

Тем не менее жизнь продолжается, я вернулся к выполнению своих обязанностей, нам есть что делать, продолжаем работать", - заявил посол.

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