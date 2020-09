В Китае произошло очередное ЧП. Здесь, в юго-восточном районе страны Доумэнь, в городе Чжухай прогремел мощный взрыв у одной из городских гостиниц. По предварительной информации пострадали не менее трех человек.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Наиболее вероятной причиной произошедшего ЧП власти пока называют взрыв газа.

На месте работают пожарные и экстренные службы. В соцсетях уже появилось видео момента самого взрыва.

#Breaking: an #explosion broke out at a hotel in South #China’s #Zhuhai at about 9:00 this morning. Local fire department has rushed to rescue. At present, injured people has been searched and sent to the hospital , and the #casualties is still unclear pic.twitter.com/Z32CsleRdn