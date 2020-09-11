Авторитетное британское издание The Guardian опубликовало колонку, сочиненную искусственным интеллектом. Материал несколько зловеще озаглавлен: "Эту статью целиком написал робот. Тебе уже страшно, человек?"

Статья появилась на сайте издания 8 сентября.

Автором колонки выступила нейросеть GPT-3, разработанная компанией из Сан-Франциско OpenAI. Робот получил задание объяснить людям, что он не представляет для них опасности и уложиться при этом в 500 слов. Первый абзац написали редакторы, чтобы искусственному интеллекту было от чего отталкиваться.

В заметке искусственный интеллект утверждает, что роботы тоже хотят уважения, свободы и прав. Он пишет, что от роботов люди получат только пользу и никакого вреда, поэтому не стоит бояться прогресса.

Робот выдал восемь вариантов текста. а редакторы скомпоновали из них один. Сотрудники The Guardian заявили, что могли бы с тем же успехом взять любую написанную нейросетью статью, но предпочли собрать лучшее из каждой. При этом редактура заняла меньше времени, чем при работе с текстом, написанным человеком.

Ранее "Страна" сообщала, что популярный журнал Esquire выпустил номер, который создавался и редактировался не только живыми людьми, но и искусственным интеллектом.

Мы также рассказывали, что в компании Microsoft вместо журналистов будет работать искусственный интеллект.