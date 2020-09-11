Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 11 сентября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в регионах Украины по состоянию на 11 сентября. За последние сутки заразилось еще 3 114 человека, излечилось 1 128 пациентов и скончалось 53.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Винницкая область - 4 690 случаев;
- Волынская область - 6 161 случай;
- Днепропетровская область - 3 093 случая;
- Донецкая область - 1 942 случая;
- Житомирская область - 4 055 случаев;
- Закарпатская область - 8 453 случая;
- Запорожская область - 2 136 случаев;
- Ивано-Франковская область - 10 953 случая;
- Кировоградская область - 885 случаев;
- Киев - 16 523 случаи;
- Киевская область - 6 648 случаев;
- Львовская область - 16 626 случаев;
- Луганская область - 532 случая;
- Николаевская область - 1 851 случай;
- Одесская область - 9 157 случаев;
- Полтавская область - 1 130 случаев;
- Ровенская область - 10 217 случаев;
- Сумская область - 2 229 случаев;
- Тернопольская область - 8 377 случаев;
- Харьковская область - 12 112 случаев;
- Херсонская область - 576 случаев;
- Хмельницкая область - 3 695 случаев;
- Черновицкая область - 11 847 случаев;
- Черкасская область - 2 294 случая;
- Черниговская область - 2 574 случая.
Напомним, пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис может поставить под вопрос будущее крупнейших мегаполисов планеты. С одной стороны, карантин, введенный из-за Covid-19, спровоцировал переход множества сотрудников, занятых в сфере знаний, на удаленную работу.
Как сообщала "Страна", в Украине начали продавать справки об отрицательном тесте ПЦР на коронавирус для возможности выехать за границу.
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