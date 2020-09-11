Сколько украинцев болеет коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в регионах Украины по состоянию на 11 сентября. За последние сутки заразилось еще 3 114 человека, излечилось 1 128 пациентов и скончалось 53.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

  • Винницкая область - 4 690 случаев;
  • Волынская область - 6 161 случай;
  • Днепропетровская область - 3 093 случая;
  • Донецкая область - 1 942 случая;
  • Житомирская область - 4 055 случаев;
  • Закарпатская область - 8 453 случая;
  • Запорожская область - 2 136 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 10 953 случая;
  • Кировоградская область - 885 случаев;
  • Киев - 16 523 случаи;
  • Киевская область - 6 648 случаев;
  • Львовская область - 16 626 случаев;
  • Луганская область - 532 случая;
  • Николаевская область - 1 851 случай;
  • Одесская область - 9 157 случаев;
  • Полтавская область - 1 130 случаев;
  • Ровенская область - 10 217 случаев;
  • Сумская область - 2 229 случаев;
  • Тернопольская область - 8 377 случаев;
  • Харьковская область - 12 112 случаев;
  • Херсонская область - 576 случаев;
  • Хмельницкая область - 3 695 случаев;
  • Черновицкая область - 11 847 случаев;
  • Черкасская область - 2 294 случая;
  • Черниговская область - 2 574 случая.

Сколько украинцев болеет коронавирусом

Напомним, пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис может поставить под вопрос будущее крупнейших мегаполисов планеты. С одной стороны, карантин, введенный из-за Covid-19, спровоцировал переход множества сотрудников, занятых в сфере знаний, на удаленную работу.

Как сообщала "Страна", в Украине начали продавать справки об отрицательном тесте ПЦР на коронавирус для возможности выехать за границу. 

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