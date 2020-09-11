В Минздраве показали карту распространения коронавируса в регионах Украины по состоянию на 11 сентября. За последние сутки заразилось еще 3 114 человека, излечилось 1 128 пациентов и скончалось 53.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Винницкая область - 4 690 случаев;

Волынская область - 6 161 случай;

Днепропетровская область - 3 093 случая;

Донецкая область - 1 942 случая;

Житомирская область - 4 055 случаев;

Закарпатская область - 8 453 случая;

Запорожская область - 2 136 случаев;

Ивано-Франковская область - 10 953 случая;

Кировоградская область - 885 случаев;

Киев - 16 523 случаи;

Киевская область - 6 648 случаев;

Львовская область - 16 626 случаев;

Луганская область - 532 случая;

Николаевская область - 1 851 случай;

Одесская область - 9 157 случаев;

Полтавская область - 1 130 случаев;

Ровенская область - 10 217 случаев;

Сумская область - 2 229 случаев;

Тернопольская область - 8 377 случаев;

Харьковская область - 12 112 случаев;

Херсонская область - 576 случаев;

Хмельницкая область - 3 695 случаев;

Черновицкая область - 11 847 случаев;

Черкасская область - 2 294 случая;

Черниговская область - 2 574 случая.

Напомним, пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис может поставить под вопрос будущее крупнейших мегаполисов планеты. С одной стороны, карантин, введенный из-за Covid-19, спровоцировал переход множества сотрудников, занятых в сфере знаний, на удаленную работу.

Как сообщала "Страна", в Украине начали продавать справки об отрицательном тесте ПЦР на коронавирус для возможности выехать за границу.