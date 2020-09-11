В Крыму решили искусственно вызывать осадки самолетом и серебром
В связи с сильной засухой и нехваткой воды в Крыму Центральная аэрологическая обсерватория полуострова решила провести эксперимент по вызову осадков. Договор на это мероприятие со структурой Росгидромета заключили "власти" республики.
Об этом сообщил "председатель крымского правительства" Юрий Гоцанюк в эфире ток-шоу "Говорите правду" на телеканале "Крым 24".
По словам Гоцанюка, технология вызова осадков такова: самолет АН-26Б "Циклон" будет подлетать к грозовому облаку и с помощью пиропатронов с йодистым серебром вызывать реакцию. И уже через час должны выпасть осадки.
Самолет будут вызывать при появлении несущих осадки облаков над Белогорским, Симферопольским и Бахчисарайским районами.
Описанным способом планируют увеличить количество осадков на 15%.
Центральная аэрологическая обсерватория будет проводить экспериментальные работы по вызову дождя до середины декабря.
Кроме того, решить проблему дефицита воды может помочь строительство опреснительных станций. Чтобы избежать опасных выбросов в море, власти ищут варианты организовать экологичное производство.
Конкурс на выполнение работ по вызову осадков крымские власти объявили 4 августа. Максимальная сумма контракта составляет 25,4 миллиона рублей (около 9,4 млн грн). Единственная заявка была подана от Центральной аэрологической обсерватории.
1 сентября пересохли почти все крупные реки Крыма. Синоптики предупредили, что региону не стоит рассчитывать на сильные дожди для решения проблемы нехватки воды.
Как писала "Страна", в мае Крым попросил ООН повлиять на Украину, чтобы та возобновила поставки воды на территорию полуострова.
Мы также приводили реакцию ООН на просьбу: там заявили, что главную ответственность за водоснабжение Крыма несет Россия.