Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров принесли главе Сербии Александру Вучичу свои извинения за шутку в соцсетях представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на национальной телевидение Сербии.

"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за поста Захаровой это сделали оба. При том что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы об этом не упомянул", - заявил Вучич.

Информацию об официальных извинениях подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отмечает Telegram-канал "Подъем".

"Да, это так", - ответил Песков на соответствующий вопрос, однако подробности извинений не рассказал.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич совершил визит в Вашингтон, где в Белом доме было подписано соглашение с Соединенными Штатами об экономическом сотрудничестве с Косово. После появления фото со встречи лидеров двух государств разгорелся скандал из-за шутки спикера МИД России Марии Захаровой.

Затем официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свой пост о визите президента Сербии Александр Вучича в Белый дом, заявив, что он был неверно истолкован.

Как сообщала "Страна", пост российской чиновницы вызвал волну негодования со стороны Сербии. В частности, директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что Вучич "ни одного плохого слова о России не сказал".