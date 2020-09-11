Советник министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев заявил, что документ о вакцинации от коронавируса вскоре станет обязательным при международных перелетах и путешествиях. Он станет дополнением к паспорту и визе.

Слова чиновника цитирует РИА Новости.

"Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях", - сказал Глаголев.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине народный депутат партии "Слуга народа" Евгений Шевченко внес в Верховную Раду проект закона об обязательной вакцинации и запрете допуска на работу и учебу непривитых людей.

Мы также рассказывали о заявлении главы Всемирной организации здравоохранения Тедросе Гебрейесусе, сказавшем, что при появлении вакцины от коронавируса ее нужно будет распределять в первую очередь среди определенных групп населения по всему миру.