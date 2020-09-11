Провал совместной инспекции: Банковая испугалась Фейсбука

Главное событие вчерашнего дня не состоялось: совместная инспекция представителей ОБСЕ, Украины и сепаратистских "республик" на позициях украинских военных под Горловкой была отменена в последний момент. Отменена из-за новых требований украинской стороны, которые в разных версиях звучат по-разному: в одном случае речь идет о встречном требовании провести инспекцию позиций сепаратистов, в другом – о недопустимости инспекторов в военной форме с символикой "ДНР" и необходимости для них иметь справки об отсутствии коронавируса.

Но и та, и другая версия имеют один изъян: ни одно из перечисленных требований в среду, когда заключалась договоренность, не выдвигалось. Их придумали уже накануне мероприятия с очевидной целью – сорвать его.

Желание же срыва совместной инспекции можно объяснить только одним: Банковая испугалась шумовой волны, которую подняли бывшие чиновники времен Петра Порошенко и националисты в соцсетях, угрожая третьим Майданом и требуя убить представителей сепаратистских "республик". Испугалась, даже несмотря на то, что речь идет только о шумовом эффекте – никаких реальных действий "партия войны" не совершила и даже не запланировала. И этим команда Владимира Зеленского еще раз продемонстрировала свою слабость.

Хотя еще за несколько часов до отмены инспекции Банковая публиковала язвительные заявления в адрес своих предшественников насчет того, что все происходящее ничуть не страшнее того, что происходило при прежнем режиме и вообще явно была настроена выполнить минскую договоренность.

Да и давая добро на совместную инспекцию, Офис президента не мог не понимать, какой именно будет реакция порохоботов и националистов. Соответственно, к информволне вчерашнего утра власть должна была быть готова. Но оказалось, что нет.

Итог вчерашнего дня для мирного процесса в Украине крайне негативный. Вместо демонстрации реальных шагов по снижению эскалации власть проявила слабость и дала "партии войны" почувствовать себя победителями даже без приложения серьезных усилий.

Почему Луценко хочет, чтобы Зеленский наступал на Крым?

Одним из элементов вчерашней психологической атаки на Банковую была пресс-конференция, которую провели бывший секретарь СНБО Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Юрий Луценко. Уже тот факт, что эти два имени оказались вместе, вызвал резонанс, поскольку во взаимной любви Турчинов и Луценко никогда замечены не были. Но, видимо, отсутствие в публичной политике вынуждает создавать и такие союзы.

Впрочем, пресс-конференция оказалась необычной не только благодаря сочетанию имен, но и из-за поднятых на ней тем. Основная из них была "зрада" вокруг "вагнеровцев", спецоперацию по которым якобы сорвали из-за предательства неких чинов в Офисе президента.

Безусловно, Турчинову пришлось отвечать на неудобную для него тему сдачи Крыма России, но главное все же было в другом: экс-генпрокурор заявил, что президент Зеленский должен начать наступление в Крыму, поскольку сейчас у государства есть для этого все необходимые ресурсы.

Правда, выглядело странно, что подобное заявление делал не Турчинов, который в силу своей бывшей должности действительно занимался необходимыми для обороны или наступления ресурсами. А откуда об этих ресурсах мог знать генпрокурор, остается загадкой.

Но самой главной загадкой остается то, какие именно ресурсы появились у Украины за время президентства Зеленского, которые позволяют ему перейти в успешное наступление. А Луценко ведь наверняка говорил об успешном наступлении – не мог же он предлагать операцию, которая закончится новым Иловайском!

И не мог бывший генпрокурор говорить о ресурсах, которые были у государства еще во времена Порошенко, – ведь в этом случае он еще два года назад пришел бы к своему бывшему лидеру и предложил провести наступление. А раз не предлагал и раз Порошенко после 2014 года не отдавал приказ наступать, то, значит, таких ресурсов на момент передачи власти в 2019 году не было. И появились они только за последние полтора года.

Правда, когда пытаешься вспомнить, что же такое появилось за это время, чего не было при Порошенко, на ум приходит одно – фонд борьбы с коронавирусом.

"Оранжевый" Киев: закроют ли в столице спортзалы?

Кабмин опубликовал карантинное "расписание" на ближайшие две недели, начиная с понедельника. Главная новость – попадание Киева в оранжевую зону, хуже которой только красная.

Новость весьма показательная, поскольку теперь вся страна будет внимательно следить за столицей – как местная власть отреагирует на необходимость вводить "оранжевые" ограничения и как будет реагировать центральная власть на реакцию мэрии.

А некоторые из ограничений оранжевой зоны не то чтобы слишком значимы для населения Киева в целом, но всегда на слуху. Прежде всего – ограничения в работе спортзалов и фитнес-клубов (не более одного человека на каждые 10 квадратных метров). А также запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов по ночам.

Но пока у исполнительной власти борьба с местными властями не очень получается: Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы продолжают бунтовать, явочным порядком отменяя те или иные ограничения красной зоны, в которой находятся. Кстати, все три областных центра остались "красными" и на следующей неделе, а потому их противостояние с центральной властью продолжится.

Богдан сделал Ермака агентом Порошенко, а Гройсмана – президентом

Одной из самых громких тем вчерашнего дня было интервью бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. Последствием этого интервью уже стал вызов Богдана в Госбюро расследований, где от него хотят услышать факты, подтверждающие его слова о негласных договоренностях с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и другим вопросам.

Понятно, что никаких фактов бывший "серый кардинал" Зеленского не расскажет и вообще вряд ли явится в ГБР. Поскольку все это интервью было выплескиванием обид на Зеленского и ненависти к выжившему его с Банковой Андрею Ермаку.

Причем последнего он крыл вовсе не с тех позиций, с которых обычно бьют по нынешнему главе Офиса президента. То есть он не обвинял Ермака в работе на российскую разведку – наоборот, по словам Богдана, новый "серый кардинал" Банковой работает на Порошенко, благодаря чему экс-президент до сих пор на свободе.

Правда, это не очень вяжется с известными фактами о том, что реально прикрывавшего Порошенко генпрокурора Руслана Рябошапку поддерживал Андрей Богдан, а вовсе не его сменщик.

А из "интересностей" можно выделить прогноз Богдана насчет фамилии будущего президента. Он назвал четыре варианта: Виталий Кличко, Владимир Гройсман, Дмитрий Разумков и Андрей Портнов.

Не все из этих вариантов на сегодняшний день выглядят серьезно, но, возможно, политическое чутье у Богдана все же есть. На выборах проверим.

Кипрский подарок Бацьке: санкции заблокированы

Введение санкций Евросоюза против Белоруссии отложено. Произошло это из-за Кипра, который заблокировал принятие решения по наказанию Александра Лукашенко.

Вряд ли кипрского руководства есть какие-то особые положительные эмоции по отношению к Бацьке. И вообще вряд ли у них есть какие-то эмоции к Белоруссии. Дело вообще не в ней, а в Турции.

Кипр требовал от ЕС ввести санкции в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне Восточного Средиземноморья. Но, хотя турки ведут себя вразрез с законодательными нормами Евросоюза, нарушая кипрское экономическое пространство, Брюссель не спешит выносить этот вопрос в повестку дня.

Причина нежелания ЕС заниматься кипрскими претензиями банальна: Турция – это мощная экономика и серьезный торговый партнер для целого ряда крупных европейских государств, начиная с Германии. А там, где задеваются экономические интересы Берлина, даже самые законные решения ЕС застревают в юридических проволочках.

Впрочем, демарш Кипра показал, что, как ни странно, ведущим государствам ЕС не очень интересна и тема Белоруссии. Когда Берлину и Парижу действительно нужно принятие решений, они уламывали и куда более серьезных партнеров – например, Италию в момент продления санкций против России в 2017 году. А здесь вопрос, видимо, был пущен на самотек, что и привело к провалу.

Но это чисто пропагандистский провал, который, безусловно, порадует Лукашенко, однако будет краткосрочным. Второго прокола Берлин с Парижем не допустят: очень скоро Кипр забудет о своих претензиях и начнет на равных с остальными возмущаться нарушением права белорусов на демократический выбор.