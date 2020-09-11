В книгу рекордов Украины внесли одесского козла с длинными рогами.

Об этом сообщается на странице в соцсети Facebook.

"Эти рога - почти метр каждый! Их владелец - пятилетний козел Пират зааненской породы, - носит эти рога очень гордо. Кроме этого, научился применять их в практических целях: становится на задние ноги и сбивает рогами высокие и самые вкусные кисти винограда, которыми любит лакомиться. Конечно, возле такого красавца всегда крутятся козочки. Поэтому чтобы рекордсмена сфотографировать, пришлось барышень от него отгонять. Владелица знаменитого козла - Елена Мазур из села Первомайское Одесской области", - говорится в сообщении.

Национальный Реестр Рекордов внес этот факт в категорию рекордов "Живая природа".

Ранее "Страна" рассказывала, что памятник чабану в Одесской области попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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