Сотрудники Чернобыльского заповедника лично охраняют занятых брачными играми оленей от браконьеров. Фото
Сотрудники Чернобыльского заповедника рассказали, как им приходится охранять неосторожных оленей от браконьеров во время брачного периода.
Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника в Facebook.
"Вечером, после захода солнца, на территории заповедника слышно протяжный и мощный рев самцов оленя. В некоторых местах из одной точки можно услышать голоса сразу 5-6 животных: у благородного оленя начался период гона - самый напряженный этап в его жизни. С конца августа начинают реветь отдельные самцы, в середины сентября гон достигает пика и затухает во второй половине октября", - указано в сообщении.
Эти копытные относятся к животным с моноциклическим типом размножения. То есть, размножение происходит раз в год в определенный промежуток времени. В этот период самцы, которые живут отдельно, заводят гаремы из самок. Поэтому вокализация - рев - это сигнал, направленный самкам для привлечения их в гарем.
Также громкий звук голоса маркирует территориальное расположение каждого самца, занимает отдельный участок для рева - "ток". Этот механизм поведения позволяет синхронизировать процесс размножения в популяции.
Существует ошибочное представление, что рев оленя - приглашение на турнирный поединок. Это не так, хоть иногда драки и происходят. Самец охраняет свой гарем и атакует других самцов при попытках приблизиться. Впрочем, атака не обязательно заканчивается столкновением. Чаще все ограничивается ритуальной демонстрацией агрессии.
После формирования гарема самец ходит с самками примерно месяц. Беременность длится 8,5 - 9 месяцев. Обычно олениха рождает одного-двух оленят. Во время гона копытные менее бдительны, разоблачая ревом свое местонахождение. То есть, в период размножения животные особенно уязвимы перед браконьерами. Поэтому служба охраны заповедника в эти месяцы, для предупреждения охоты на оленя благородного, переходит на особый, усиленный режим дежурства.
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