Сотрудники Чернобыльского заповедника рассказали, как им приходится охранять неосторожных оленей от браконьеров во время брачного периода.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника в Facebook.

"Вечером, после захода солнца, на территории заповедника слышно протяжный и мощный рев самцов оленя. В некоторых местах из одной точки можно услышать голоса сразу 5-6 животных: у благородного оленя начался период гона - самый напряженный этап в его жизни. С конца августа начинают реветь отдельные самцы, в середины сентября гон достигает пика и затухает во второй половине октября", - указано в сообщении.

Эти копытные относятся к животным с моноциклическим типом размножения. То есть, размножение происходит раз в год в определенный промежуток времени. В этот период самцы, которые живут отдельно, заводят гаремы из самок. Поэтому вокализация - рев - это сигнал, направленный самкам для привлечения их в гарем.

Также громкий звук голоса маркирует территориальное расположение каждого самца, занимает отдельный участок для рева - "ток". Этот механизм поведения позволяет синхронизировать процесс размножения в популяции.

Существует ошибочное представление, что рев оленя - приглашение на турнирный поединок. Это не так, хоть иногда драки и происходят. Самец охраняет свой гарем и атакует других самцов при попытках приблизиться. Впрочем, атака не обязательно заканчивается столкновением. Чаще все ограничивается ритуальной демонстрацией агрессии.

После формирования гарема самец ходит с самками примерно месяц. Беременность длится 8,5 - 9 месяцев. Обычно олениха рождает одного-двух оленят. Во время гона копытные менее бдительны, разоблачая ревом свое местонахождение. То есть, в период размножения животные особенно уязвимы перед браконьерами. Поэтому служба охраны заповедника в эти месяцы, для предупреждения охоты на оленя благородного, переходит на особый, усиленный режим дежурства.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали свежие фото лося, который решил охладиться, и птиц, что остались после массовой осенней миграции на Юг.

Как сообщала "Страна", в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике водится черный аист, занесенный в Красную книгу Украины.