Водитель из Мариуполя решила съесть постановление на штраф за вождения без пристегнутого ремня безопасности в размере 51 гривни вместо оплаты прямо на глазах у правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Мариуполя в Facebook.

"Чтобы избежать ответственности, водитель решила... съесть постановление. Женщину, которая ехала не пристегнутой в автомобиле, патрульные заметили в Центральном районе. Инспекторы остановили транспортное средство чтобы пообщаться с нарушителем. Полицейские решили составить постановление, но во время ознакомления с документом, водитель повела себя странно и решила съесть копию. Призываем водителей пользоваться средствами пассивной безопасности: ремень спасает жизнь!", - указано в сообщении.

Внезапно принятое решение женщине, конечно, не помогло - штраф заплатить все-равно придется, ведь выданное ей постановление было только копией документа. Или же водитель имеет право обжаловать штраф в течении пяти дней после вынесения постановления.

Видео: TouTube / Нацполиция Мариуполя

Напомним, депутаты Верховной Рады предложили штрафовать за "скручивание" пробега автомобиля, а также ввести обязательную фиксацию показателей одометра при регистрации, учете и техническом контроле транспортных средств.

Как сообщала "Страна", 77% украинских водителей уже оплатили пришедшие им "письма счастья" - извещения о штрафах за нарушения ПДД, которые зафиксировала нововведенная автоматическая система фиксации нарушений ПДД (TruCam). За 100 дней работы системы такие штрафы уже принесли в бюджет 101 млн 694 тыс 585 грн.