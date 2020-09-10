Киевской местной прокуратурой №2 направлено в суд обвинительный акт в отношении супругов по факту незаконного завладения квартирой киевлянина по поддельным документам.

Об этом информирует прокуратура Киева.

В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина и женщина с целью завладения квартирой по ул. Санаторной в Дарницком районе города Киева в период, когда владелец квартиры находился за границей, подделали его паспорт и при участии подставного лица заключили договор купли-продажи указанной квартиры якобы за 76 тысяч гривен.

Впоследствии злоумышленники перепродали квартиру третьим лицам, причинив потерпевшему ущерб на сумму свыше 500 тыс. грн.

Сейчас обвинительный акт в отношении мошенников направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное супругам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

С целью недопущения дальнейших незаконных действий по ходатайству местной прокуратуры на квартиру наложен арест.

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