В суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, который двумя выстрелами из ружья убил знакомого.

Об этом информирует прокуратура Киевской области.

"Ставищенская отделом Белоцерковской местной прокуратуры в суд для рассмотрения по существу направлено обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя пгт. Ставище Киевской области, который обвиняется в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - говоритс в сообщении.

По данным следствия, 9 апреля 2020 года обвиняемый, находясь на территории предприятия в одном из сел Ставищенского района, в ходе конфликта из охотничьего ружья произвел два выстрела по туловищу человека, вызвав последнему телесные повреждения, от которых 42-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственными Ставищенского отделения полиции Сквирского отдела полиции ГУНП в Киевской области.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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