Правоохранители Чернобаевского района Черкасской области взяли под стражу мать годовалого ребенка, который скончался в местной больнице от удушья.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черкасской области.

Известно, что 8 сентября правоохранителям поступил звонок от врачей, которым не удалось спасти малыша, пострадавшего от удушья. Медики предположили, что родная мать может быть причастна к травмам ребенка.

Учитывая подозрение, мать взяли под стражу до конца расследования, но уже в отделении полиции женщина призналась в содеянном. Теперь горе-матери грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал женщине меру пресечения - 60 суток содержания под стражей.

Напомним, в английском городе Шеффилд 35-летняя Сара Баррасс, которую работники социальных служб характеризовали как примерную мать, убила двух сыновей и готовила покушение еще на четырех своих детей, которых родила от сводного брата, 39-летнего Брэндона Мачина.

Как сообщала "Страна", жительница Харькова, тело которой вместе с телом 10-летнего сына нашли в собственном доме могла убить ребенка из-за проблем с деньгами. Такую версию озвучили в полиции.