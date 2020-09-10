В Житомирской области ученица хотела сократить дорогу в школу и пролезть под товарным поездом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"В тот момент, когда дорогу девочке преградил грузовой поезд, она решила пролезть под вагоном. Но именно тогда многотонный поезд тронулся. Ребенка на рельсах увидели прохожие, они и вызвали скорую. Медики уверяют, что избежать ампутации ног было невозможно", - говорится в сюжете.

Отмечается, что такой переход уже закрывали, но люди делают лазейки и даже подкопы под бетонными ограждениями.

Ранее сообщалось, как двое пьяных перекрыли машиной переезд под Винницей и открыли стрельбу по машинисту поезда.

Еще мы писали, что двум из трех курсанток военного колледжа, которых переехал майор на машине, ампутировали ноги.