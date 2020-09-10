Пассажир автобуса вышел из салона, легко догнал и довольно сильно ударил люксовое легковое авто, которое намеренно блокировало маршрутку на узкой трассе.

Соответствующие видео было опубликовано на YouTube-канале News 24.

В Харьковской области пассажирский автобус отказался пропустить водителя на Lexus с номером АХ1010АР, после чего джип обогнал ТС и специально медленно ехал, не пропуская автобус на встречную полосу. Находчивый пассажир под одобрительные возгласы остальных в салоне общественного транспорта и при помощи водителя вышел из маршрутки, догнал Lexus и довольно сильно ударил кулаком по заднему стеклу авто, что сразу придало его водителю ускорения.

Известно, что инцидент произошел на отрезке трассы Богодухов-Харьков, подробности и дальнейший ход событий неизвестен.

Видео: YouTube / News 24

Напомним, неподалеку от "Паркового городка" в Киеве между пассажиром и таксистом произошла словесная перепалка, которая закончилась стрельбой.

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