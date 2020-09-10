Организация Объединенных Наций призвала международное сообщество выделить 35 миллиардов долларов на медицинские цели. Деньги должны ускорить исследования и разработку тестов и вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша.

По словам генсека, как минимум 15 миллиардов долларов необходимо собрать в течение трех следующих месяцев.

"Без выделения 15 миллиардов долларов в течение следующих трех месяцев мы упустим возможность для продвижения исследований, увеличения производства и начала поставок новых тестов и лекарств от Covid-19", - сказал Гутерриш на совещании под руководством Всемирной организации здравоохранения.

Совещание посвящено инициативе ВОЗ под названием Act Accelerator. Сопредседателями координационного совета проекта стали ЮАР и Норвегия. Инициатива направлена на то, чтобы ускорить исследования, связанные с коронавирусом. Пока проект получил около $3 млрд, которые были необходимы для его запуска.

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