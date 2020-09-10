В селе Бузовая, которое расположено в 36 км от Киева, из частного зверинца этно-комплекса "Украинское село" сбежало кенгуру.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Камеры наблюдения зафиксировали момент побега кенгуру накануне вечером. Сейчас кенгуру ищут "по горячим следам". Сыщики отмечают, что в нескольких километрах от этно-комплекса уже заметили следы австралийского животного.

В частности, поступали звонки от жителей сел, которые видели кенгуру в десяти километрах от зверинца.

Ранее мы рассказывали, как в зоопарке под Киевом родилась очаровательная патагонская мара, похожая сразу на кролика и кенгуру.

Также мы писали о том, что в Австралии умер кенгуру, который стал звездой YouTube из-за атлетичной фигуры.