Женщину ранили из огнестрельного оружия, когда она сидела с соседкой под яблоней.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что чудом не пострадал ее 3-летний сын, который играл рядом.

Екатерину прооперировали, а стрелявшего из ружья нашли.

80-летняя женщина, которая была свидетелем инцидента, рассказывает, что выстрела она не слышала, только шум, а затем женщина, с которой она сидела, подняла блузку, где была рана и сочилась кровь.

В больнице пострадавшей операцию делали 5 часов.

Мужчину, который нанес выстрел, нашли спустя несколько дней. О том, что выпущенная им случайно пуля нашла жертву через полтора километра, он даже и не знал.

Ранее "Страна" рассказывала, что двое пьяных перекрыли машиной переезд под Винницей и открыли стрельбу по машинисту поезда.

Также мы писали, как в столичном ТРЦ на Оболони неизвестный открыл стрельбу по ногам посетителя.