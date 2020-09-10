Семейная пара из Запорожья вызвала полицию во время бытовой ссоры матери троих детей с их отчимом. По приезду правоохранителей жители дома уже помирились, однако дети рассказали им, где отчим хранит марихуану и незаконные пистолеты.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Так, правоохранители приехали на вызов о семейной ссоре. На момент приезда конфликт был исчерпан, однако полиция с разрешения хозяев решила осмотреть дом и нашла троих маленьких детей.

Малыши рассказали, что отчим хранит дома оружие - после чего блюстители порядка довольно быстро нашли незаконные пистолеты.

Кроме того, они нашли сверток конопли и еще один куст на заднем дворе. Мужчина не отрицал, что все принадлежит ему, потому полицейские конфисковали оружие, вещество и возбудили против хозяина дома уголовное дело, а изъятое отправили на экспертизу.

В соответствии с нынешним законодательством, ему грозит от трех до семи лет ограничения свободы.

Напомним, несколько дней назад на улице Карагандинской в Днепре мужчина предложил патрульным покурить вместе марихуану. Он подошел к патрульному экипажу в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщала "Страна", плантацию элитной конопли стоимостью в семь миллионов гривен обнаружили в Сумской области.