В портовой зоне ливанской столицы, где 4 августа прогремел взрыв ужасающей силы, вновь случилось чрезвычайное происшествие. Там разгорелся пожар, который распространился на склад, где хранится продовольственная помощь. Уже озвучены возможные причины бедствия.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Международный комитет Красного Креста.

Пожар возник на территории свободной таможенной зоны в порту Бейрута. К его тушению были привлечены 16 пожарных расчетов и вертолеты. Огонь постоянно усиливался, и полиция просила работавших в порту журналистов отойти на безопасное расстояние. Пожарные расчеты также отвели свои машины.

Однако вскоре глава службы гражданской обороны Ливана Реймон Хатар заверил, что очаг возгорания в порту Бейрута локализован, а опасности распространения огня нет.

Пока данных о пострадавших в результате пожара не поступало.

В Красном Кресте отметили, что из-за пожара проведение гуманитарных операций может быть серьезно нарушено.

Что касается причин пожара, то власти не исключали версии поджога. Об этом заявил президент страны Мишель Аун. Также власти говорят, что пожар мог начаться из-за использования болгарки во время ремонта.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Бейрут попала селитра, взорвавшаяся 4 августа.

Мы также публиковала фото города до и после разрушительного взрыва.