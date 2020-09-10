В Киеве две школы и два детских сада закрыты на карантин из-за заболеваний коронавирусом, 126 классов переведены на дистанционное обучение в Киеве по состоянию на четверг, 10 сентября.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки КГГА на запрос Украинских новостей.

Так, по состоянию на 10 сентября две школы закрыты на карантин и 126 классов переведены на дистанционное обучение.

По сравнению с данными на 9 сентября количество переведенных на дистанционное обучение классов увеличилось на 21, количество закрытых школ не изменилось.

Кроме того, по состоянию на 9 сентября 3 заведения дошкольного образования были закрыты на карантин, 10 сентября их количество уменьшилось до 2.

Ранее "Страна" информировала, что в Киевской области на карантин закрыли восемь школ и четыре детских сада.

Также мы публиковали даты школьных каникул на 2020 – 2021 учебный год в Украине.