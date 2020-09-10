В Конча-Заспе, где находится государственная резиденция Владимира Зеленского, подошла к концу акция протеста против капитуляции, организованная националистами.

О том, чем все закончилось, рассказал Телеграм-канал "Политика Страны".

В финале мероприятия активисты. прибывшие в колонне автомобилей, традиционно зажгли фаеры, салюты, дымовые шашки и петарды. Также они нанесли еще десяток надписей на заборе резиденции Зеленского к появившемуся первым слову "импичмент". Теперь на ограждении "красуются" корявые лозунги: "Зелю вон", "Свобода не игрушка", "Или Ростов, или импичмент" и другие.

К слову, общественный порядок возле резиденции обеспечивали не более десятка сотрудников полиции диалога. То есть при желании протестующие могли бы махнуть через забор и лично сказать Зеленскому все, что они о нем думают.

Ранее "Страна" рассказывала о начале акции, которая стартовала в Киеве на парковке ТЦ "Магеллан".

Мы также публиковали фото и видео протестов против мира у резиденции Зеленского в Конча-Заспе.