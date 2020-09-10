Национальная академия наук Украины инициирует переименование бульвара Дружбы Народов в проспект имени Бориса Патона. С таким предложением ведомство обратилось в Киевскую горадминистрацию, сообщается на сайте НАНУ.

"С целью увековечения в городе Киеве памяти академика Бориса Патона Президиум Национальной академии наук Украины принял решение об обращении НАН Украины в Киевскую городскую государственную администрацию с предложением переименовать бульвар Дружбы Народов в городе Киеве в проспект Бориса Патона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такое решение члены Президиума НАН Украины поддержали на заседании 7 сентября.

Напомним, что Борис Патон скончался 19 августа на 102-м году жизни. Он похоронен на Байковом кладбище.

Также мы вспоминали самые знаменитые достижения Бориса Патона: шов против немецких танков, сварка в космосе и у хирургов.