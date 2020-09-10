В Минздраве рассказали, как распознать склонного к самоубийству человека, почему важно помочь таким людям, а также перечислили группы риска.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"На 60% увеличилось количество самоубийств во всем мире за последние 45 лет. ВОЗ провозгласила 10 сентября Всемирным днем ​​предотвращения самоубийств, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Будьте внимательны к своим родным и близким, берегите друг друга!", - указано в сообщении.

В Минздраве отмечают, что суицид можно предотвратить. Чтобы отследить подобные настрои, необходимо прислушиваться к своим близким. Так, общим признаком людей, склонных к самоубийству, являются сложности в построении близких отношений, тотальное чувство одиночества, чувство вины, склонность к созависимым отношениям, заниженная самооценка, экзистенциальные и духовные кризисы.

Причинами самоубийства могут стать также психические болезни, зависимость от алкоголя и наркотических веществ, депрессия, физические недостатки - неврологические, онкологические заболевания, ВИЧ инфекция и прочее.

Для предотвращения самоубийства очень важно определить потенциально уязвимого человека, который относится к группе риска, и понять, какие именно обстоятельства влияют на поведение самоуничтожения.

Напомним, в Запорожье на территории римо-католического храма неизвестная женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла, в результате чего она сгорела заживо.

Как сообщала "Страна", украинская телеведущая, модель, фотограф, продюсер и актриса Светлана Вольнова впервые рассказала о трагедии, которую пережила в юности. В 16-летнем возрасте она потеряла мать. Женщина совершила самоубийство, узнав о неизлечимой болезни.