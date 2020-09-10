По состоянию на 10 сентября Киев и 17 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению с прежними показателями, расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Напомним, украинская столица Киев оказалась в оранжевой зоне адаптивного карантина из-за коронавируса, введенного до конца октября в Украине. Новое эпидемиологическое зонирование в Украине заработает с 14 сентября 2020 года.

Как сообщала "Страна", большинство украинцев не поддерживает дистанционное посещение в школах и считает, что весенний карантин негативно повлиял на успешность обучения. 40% украинцев негативно оценивает внедрение ограничительных мер для организации обучения в школах. 30% - относятся к этому положительно, 22% - нейтрально. Больше тех, кто негативно относится к ограничительным мерам среди опрошенных, проживающих с детьми до 17 лет.