Таблица готовности областей Украины к ослаблению карантина на 10 сентября
По состоянию на 10 сентября Киев и 17 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По сравнению с прежними показателями, расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Напомним, украинская столица Киев оказалась в оранжевой зоне адаптивного карантина из-за коронавируса, введенного до конца октября в Украине. Новое эпидемиологическое зонирование в Украине заработает с 14 сентября 2020 года.
Как сообщала "Страна", большинство украинцев не поддерживает дистанционное посещение в школах и считает, что весенний карантин негативно повлиял на успешность обучения. 40% украинцев негативно оценивает внедрение ограничительных мер для организации обучения в школах. 30% - относятся к этому положительно, 22% - нейтрально. Больше тех, кто негативно относится к ограничительным мерам среди опрошенных, проживающих с детьми до 17 лет.