Какие регионы не готовы к ослаблению карантина. Фото: flickr.com

По состоянию на 10 сентября Киев и 17 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению с прежними показателями, расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы: 

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область 

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Напомним, украинская столица Киев оказалась в оранжевой зоне адаптивного карантина из-за коронавируса, введенного до конца октября в Украине. Новое эпидемиологическое зонирование в Украине заработает с 14 сентября 2020 года.

Как сообщала "Страна", большинство украинцев не поддерживает дистанционное посещение в школах и считает, что весенний карантин негативно повлиял на успешность обучения. 40% украинцев негативно оценивает внедрение ограничительных мер для организации обучения в школах. 30% - относятся к этому положительно, 22% - нейтрально. Больше тех, кто негативно относится к ограничительным мерам среди опрошенных, проживающих с детьми до 17 лет.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться