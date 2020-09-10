На Херсонщине, которая славится своими арбузами, премьер-министру Денису Шмыгалю преподнесли самый крупный в этом сезоне плод, который весит 27,7 кг. Об этом сообщает Укринформ.

"Я хотел бы вручить премьер-министру символ нашего региона, выращенный на полях Херсонщины - самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом", - заявил на совместной пресс-конференции председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По словам губернатора, по QR-коду можно перейти на информационный портал и познакомиться с туристическими локациями региона.

Ранее "Страна" писала о том, что цены на арбузы в Украине упали до минимума в году.

Также мы сообщали, что баржа с арбузами отправила вниз цены на бахчевые.