Националисты написали на заборе у Зеленского слово из восьми букв. Фото и видео
В Конча-Заспе проходит митинг протеста против капитуляции - то есть совместного инспектирования позиций представителями Украины и "ДНР". Во время акции на заборе государственной дачи Владимира Зеленского националисты написали слово "импичмент".
Как передает Телеграм-канал "Политика Страны", координатор движения "Нет капитуляции" Юрий Гудименко заявил, что режим Зеленского вражеский и должен быть уничтожен.
"В риторике всех политических партий должны остаться три слова, которые будут характеризовать Зеленского: импичмент, отставка и суд",- заявил Гудименко.
В общем, как ни старался Зеленский не прогневить "партию войны", отменив инспекцию с "ДНР", у него ничего не получилось.
Как писала "Страна", 9 сентября представители Украины и "ДНР" договорились о проведении совместной инспекции по фиксации устранения нарушений вблизи села Шумы в Донецкой области.