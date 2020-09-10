В Конча-Заспе проходит митинг протеста против капитуляции - то есть совместного инспектирования позиций представителями Украины и "ДНР". Во время акции на заборе государственной дачи Владимира Зеленского националисты написали слово "импичмент".

Как передает Телеграм-канал "Политика Страны", координатор движения "Нет капитуляции" Юрий Гудименко заявил, что режим Зеленского вражеский и должен быть уничтожен.

"В риторике всех политических партий должны остаться три слова, которые будут характеризовать Зеленского: импичмент, отставка и суд",- заявил Гудименко.

В общем, как ни старался Зеленский не прогневить "партию войны", отменив инспекцию с "ДНР", у него ничего не получилось.

Как писала "Страна", 9 сентября представители Украины и "ДНР" договорились о проведении совместной инспекции по фиксации устранения нарушений вблизи села Шумы в Донецкой области.

Однако за час до начала инспекция была сорвана.