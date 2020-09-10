В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике водится черный аист, занесенный в Красную книгу Украины.

Сотрудники организации в Фейсбук рассказали об образе жизни этой большой птицы и тех трудностях, с которыми пернатому приходится сталкиваться.

Черный аист - типичная гнездовая птица украинского Полесья. В Чернобыльском заповеднике их насчитывается примерно около 25 пар.

Первые взрослые птицы появляются на гнездовых участках в конце марта - начале апреля. Вскоре аисты начинают ремонтировать старые гнезда делать токовые полеты.

Гнездятся эти пернатые в лесах разных типов, где есть старые деревья, причем иногда на высоте 4 метра. Птенцов выкармливают рыбой, лягушками и головастиками.

За последние 5 лет из-за засухи, которая привела к ограничению пищевых ресурсов, большинство аистовых пар не выращивают птенцов, а только ремонтируют или строят гнезда, держась гнездовых участков.

В теплые края аисты улетают в конце августа - начале сентября. В отличие от весенней миграции, когда птицы летят одиночно или парами, осенью они сбиваются в стаи до 10 и более особей.

На территории заповедника главный враг черного аиста - орлан-белохвост. Орланы охотятся на взрослых аистов, а иногда забирают из гнезд уже больших птенцов. Например, в 2012 году в гнезде и под гнездом пары орланов были обнаружены останки восьми черных аистов.

Ранее "Страна" рассказывала, что ученые из Чернобыльского заповедника собрали под гнездом орлана-белохвоста остатки обедов птиц, включая кости пернатых.

Мы также писали, что в Чернобыльском заповеднике определили, какие птицы зоны отчуждения ЧАЭС самые редкие и распространенные.