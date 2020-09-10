В четверг, 10 сентября в Конча-Заспе, где проживает президент Владимир Зеленский, националисты устроили митинг против капитуляции. Так они расценивают совместное патрулирование украинских позиций под Шумами с представителями "ДНР".

Как передает корреспондент "Страны", колонна автомобилей с протестующими против капитуляции около 20:30 прибыла к резиденции Зеленского, где тот живет уже более двух месяцев.

Протестующие повесили на забор, окружающий резиденцию, большую растяжку "Нет капитуляции". Некоторые митингующие держат в руках самодельные плакаты с надписями вроде: "Мир малоросса - капитуляция. Мир украинца - победа!"

Акцию организовали "Движение сопротивление капитуляции", "Демсокира", "Свобода" и "Нацкорпус".

Ранее "Страна" сообщала о начале акции националистов.

Мы также писали, что возмутившая националистов совместная инспекция меньше чем за час до начала была отменена. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что ее перенесли из-за позиции представителей "ДНР".