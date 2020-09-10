В отношении Петра Порошенко Генпрокуратура должна открыть новое уголовное дело. Такое решение принял Печерский суд Киева по заявлению юриста Андрея Портнова.

Само ведомство Ирины Венедиктовой открывать производство на Порошенко не захотело. Но суд счел, что основания все-таки есть.

Речь идет снова о заводе "Кузница на Рыбальском". На этот раз история касается кредита, который это предприятие получило от государства во время правления Порошенко. Уже этим летом "Кузня" перестала платить по этому займу, и вместо нее это вынуждено было сделать государство. Ущерб составил более ста миллионов гривен.

"Страна" разбиралась в сути этой истории.

Первое дело "Кузницы"

Но для начала расскажем, что еще расследовалось по поводу порошенковского завода.

Первое дело "Кузницы на Рыбальском" в отношении Петра Порошенко ГБР открыло весной 2019 года - по заявлению Андрея Портнова. По его мнению, Порошенко воровал бюджетные средства через "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через офшоры.

Завод принадлежал Петру Порошенко и его бизнес-партнеру Игорю Кононенко. В ноябре 2018 года они продали его Сергею Тигипко за 300 миллионов долларов. Долю Порошенко - за $235,8 млн и Кононенко - за $64,2 млн. Пакет экс-президента включал 73,9% акций, бывшего депутата - 20,1%.

На территории "Кузни" Тигипко планировал построить жилой массив и большой торгово-офисный центр. Для этого он привлек $600 млн инвестиций.

Однако заявитель по делу считает, что цель была иной.

"Мы должны проверить сделку, которую якобы провели за $300 млн Тигипко и Порошенко, – это явная отмывка незаконно похищенных средств. Она проходила через офшорные компании, и мы понимаем уже всю комбинацию. Поэтому, если на основании нашей информации правоохранительные органы обратятся в суд, они могут уже поставить вопрос об аресте всех активов Порошенко", - говорил Портнов в интервью "Стране".

Также он сообщал, что с личных счетов Порошенко по выданной им за один день до поражения во втором туре выборов доверенности на имя первого помощника президента Украины Онищенко было снято 34 миллиона долларов. По словам Портнова, деньги были украдены у украинского государства и отмыты в островных юрисдикциях.

8 июля 2020 году ГБР закрыла дело "Кузницы на Рыбальском". Но 11 августа Печерский суд Киева обязал Госбюро возобновить расследование.

Также суд по ходатайству прокуратуры арестовал активы предприятия. Речь идет о зданиях, сооружениях и корпоративных правах двух компаний - непосредственно "Кузни на Рыбальском" и ООО "Буд-Реновация". Ранее мы публиковали подробный список арестованного.

"Кузня на Рыбальском". Фото с сайта ukrmilitary.com

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. Дела предприятия в последние годы шли, мягко говоря, не очень хорошо. В 2015 году чистый убыток завода составил 5,54 млн грн.

Но ситуация стала меняться после того, как "Ленинская кузня" получила доступ к выгодным госзаказам, в том числе, в оборонной промышленности.

В итоге, в 2016 году "Ленинская кузня" получила прибыль 8,5 млн грн. В 2017 году - 18,62 млн грн. А в 2018 завод был продан - получается, на пике прибыльности.

Новое дело

Сегодня стало известно, что Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора начать расследование новых уголовных производств против Порошенко и его бывшего завода.

Истцом снова выступил Портнов.

Речь идет о событиях 2017 года, когда Порошенко получил кредит для "Кузни на Рыбальском" в "Укрэксимбанке" под гарантии Минфина, но в итоге деньги возвращены не были, а долг был погашен за счет госбюджета.

Расследование будет проводиться по факту мошенничества и злоупотребления властью (ч.4 ст. 190 и ч.2 ст.364 УК Украины).

В распоряжении "Страны" оказалась фабула дела, изложенная представителями Портнова в Печерском суде.

Как считает заявитель, в 2017 году Порошенко вступил в преступный сговор с тогдашим исполняющим обязанности министра финансов (им был тогда нынешний министр финансов Сергей Марченко) и руководством "Кузни". Они создали преступную схему, по которой бюджет Украины лишился 101 миллиона 770 тысяч гривен.

Речь идет о предоставлении заводу полумиллиардного кредита от государственного "Укрэксимбанка", частью которого указанные лица завладели. Для получения кредита было использовано постановление Кабмина №779, которое позволяло предоставлять госгарантии под займы предприятиям, обслуживающим заказы для ВПК.

Должностные лица завода подготовили документы на кредит и подали их в Минфин, а также банк. Гарантии на кредит подписал лично Данилюк. То есть заём "Кузня" получила.

Но в начале 2020 года, когда Порошенко уже не был президентом, завод, который, по мнению Портнова, экс-президент контролирует, перестал платить по кредиту. Хотя является прибыльным предприятием и о реструктуризации долга не просил.

В свою очередь кредит за "Кузню" в июле начал гасить Минфин, который выдал гарантии. Он выплатил "Укрэксиму" в июле 2020 означенную выше сумму - более ста миллионов гривен. Министром финансов, напомним, сейчас является все тот же Сергей Марченко, который в 2017 году подписал гарантии по кредиту будучи и.о. министра финансов.

То есть долг завода, который принадлежал Порошенко, гасит государство. Причем в лице уже подконтрольного Зеленскому правительства. Портнов усматривает в этом намеренное разворовывание бюджетных средств.

Заявление о преступлении представители Портнова подали в Офис генпрокурора еще 28 августа, но в установленный законом срок в Единый реестр досудебных расследований дело не внесли. Поэтому юристы обратились в суд.

10 сентября Печерский суд обязал Офис генпрокурора это дело расследовать.