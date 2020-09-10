В Киеве на мосту Патона водитель одного из автомобилей зацепил разделительное заграждение и спровоцировал масштабное ДТП. Инцидент попал на видео.

На кадрах можно рассмотреть, что легковушка на скорости сместилась влево и протаранила легкие разделительные блоки, которые разлетелись в основном по встречной полосе, задев следующий по ней транспорт и фактически остановив движение в одном направлении.

В комментариях очевидцы события пишут, что якобы на задевшем ограждение автомобиле были шашечки такси, а водитель задремал за рулем от усталости.

Ранее "Страна" писала о том, что мальчик, которого на зебре сбил сын кандидата в мэры от "Слуг народа", еще две недели проведет в нейрохирургии.

Также мы сообщали, что в Киеве после столкновения машин одна из них влетела в кофейню.