В городе Погребище Винницкой области 9 сентября двое местных жителей ради развлечения перекрыли автомобилем железнодорожный переезд.

Один из них принялся стрелять из пистолета по кабине машиниста поезда, снимая "забаву" на телефон. Видео он затем выложил видео в Инстаграм.

Об этом сообщает в Фейсбук полиция Винницкой области.

Своеобразно провести досуг мужчины решили рано утром - около шести часов. Они перегородили железнодорожный переезд в момент движения грузового поезда, который успел приостановиться. Один из злоумышленников бегал по путям, а другой стрелял из пистолета.

По словам начальника Погребищенского отделения полиции Павла Дармограя, оба хулигана находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Дежурная по железнодорожному переезду просила мужчин прекратить хулиганить, однако те на просьбы не реагировали.

Свидетели вызвали полицию, на место происшествия выехала группа реагирования патрульных, которая задержала правонарушителей.

В ходе осмотра их автомобиля был изъят пистолет, похожий на газовый. Автомобиль Hyundai Santa FE был отправлен на штрафплощадку.

Злоумышленникам. которым оказалось 25 и 28 лет, задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания. Младший из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Открыты уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) и 279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Задержанным может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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