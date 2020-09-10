У хулиганов изъяли пистолет. Фото: Facebook/ vinn.police

В городе Погребище Винницкой области 9 сентября двое местных жителей ради развлечения перекрыли автомобилем железнодорожный переезд.

Один из них принялся стрелять из пистолета по кабине машиниста поезда, снимая "забаву" на телефон. Видео он затем выложил видео в Инстаграм.

Об этом сообщает в Фейсбук полиция Винницкой области.

Своеобразно провести досуг мужчины решили рано утром - около шести часов. Они перегородили железнодорожный переезд в момент движения грузового поезда, который успел приостановиться. Один из злоумышленников бегал по путям, а другой стрелял из пистолета. 

По словам начальника Погребищенского отделения полиции Павла Дармограя, оба хулигана находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

Задержанный хулиганОдин из задержанных

Дежурная по железнодорожному переезду просила мужчин прекратить хулиганить, однако те на просьбы не реагировали.

Свидетели вызвали полицию, на место происшествия выехала группа реагирования патрульных, которая задержала правонарушителей.

В ходе осмотра их автомобиля был изъят пистолет, похожий на газовый. Автомобиль Hyundai Santa FE был отправлен на штрафплощадку.

Злоумышленникам. которым оказалось 25 и 28 лет, задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания. Младший из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Открыты уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) и 279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Задержанным может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет. 

Скриншот из Фейсбук полиции Винницкой области

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