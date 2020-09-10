Двое пьяных перекрыли машиной переезд под Винницей и открыли стрельбу по машинисту поезда
В городе Погребище Винницкой области 9 сентября двое местных жителей ради развлечения перекрыли автомобилем железнодорожный переезд.
Один из них принялся стрелять из пистолета по кабине машиниста поезда, снимая "забаву" на телефон. Видео он затем выложил видео в Инстаграм.
Об этом сообщает в Фейсбук полиция Винницкой области.
Своеобразно провести досуг мужчины решили рано утром - около шести часов. Они перегородили железнодорожный переезд в момент движения грузового поезда, который успел приостановиться. Один из злоумышленников бегал по путям, а другой стрелял из пистолета.
По словам начальника Погребищенского отделения полиции Павла Дармограя, оба хулигана находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Дежурная по железнодорожному переезду просила мужчин прекратить хулиганить, однако те на просьбы не реагировали.
Свидетели вызвали полицию, на место происшествия выехала группа реагирования патрульных, которая задержала правонарушителей.
В ходе осмотра их автомобиля был изъят пистолет, похожий на газовый. Автомобиль Hyundai Santa FE был отправлен на штрафплощадку.
Злоумышленникам. которым оказалось 25 и 28 лет, задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания. Младший из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Открыты уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) и 279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.
Задержанным может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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