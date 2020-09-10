Танкер "Делфи", который после крушения с ноября лежал у берегов Одессы, успешно пришвартован в порту Черноморска (Одесская область). Об этом говорится в сообщении Одесской областной государственной администрации.

"Буксиры завершили транспортировку танкера с городского пляжа Одессы в порт Черноморск. Процесс транспортировки занял более 8 часов... Сейчас вблизи причалов Черноморского порта продолжаются манипуляции по выравниванию и швартовке судна. По плану, танкер поднимут на берег для дальнейшей работы. Это очень кропотливый процесс, который продлится еще некоторое время", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", танкер Delfi потерпел крушение в ноябре 2019 года. В результате сильного урагана в порту "Южном" судно сорвало с якоря и унесло в море. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа "Дельфин".

На протяжении года танкер несколько раз пытались поднять, но попытки не увенчались успехом. Лишь третья попытка поднять танкер Delfi оказалась успешнее, чем две предыдущих - судно удалось поставить на киль 26 августа.