Известный ведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский дал интервью изданию "ВВС Украина", в котором заявил, что в случае успеха на местных выборах его партия "Победа Пальчевского" готова войти в коалицию с кем угодно.

Интервью опубликовано на Ютуб-канале BBC News Україна.

По словам Пальчевского, фракции его партии в местных советах будут входить в коалиции с теми политсилами, которые предложат эффективные решения существующих на местах проблем. При этом "Победе Пальчевского" все равно, какой идеологии придерживаются возможные партнеры по коалиции.

"Будь то" Свобода ", ОПЗЖ или Порошенко (то есть партия "Европейская солидарность" - Ред.), вы же меня не осудите, если мы построим на четыре станции метро?" - сказал предприниматель.

В беседе он также не подтвердил и не опроверг информацию СМИ о том, что к финансированию его кампании причастен застройщик и депутат парламента от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Столар, посоветовав спросить это у самого Столара.

Пальчевский добавил, что оплачивает кампанию из собственного кармана. Кроме того, он оценил свое состояние более чем в сто миллионов долларов.

Как писала "Страна", партия бизнесмена была зарегистрирована в Минюсте в начале июля.

Также мы приводили комментарий Пальчевского по поводу его участия в выборах мэра Киева.