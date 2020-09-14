Предлагаем гороскоп с 14 по 20 сентября. Первая половина этой недели будет более напряженной, чем вторая. Возможны какие-то перемены. Во второй половине недели - могут проясниться запутанные ситуации. Выходные будут наполнены интересными событиями.

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Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе Овнам следует обращать внимание на детали. Они станут вашим ключом к успеху и уберегут от ошибок. В первой половине неделе удачными будут сделки с недвижимостью, во второй - финансовые операции. Выходные хорошо посвятить "разбору полетов" - в рабочей или личной сфере. Вы можете увидеть, что делаете не так, и как можно действовать по-другому, чтобы было лучше.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов на этой неделе может наблюдаться всплеск в сфере личных отношений. Удачными будут свидания, романтические встречи, знакомства. Порадуйте свою вторую половинку приятным сюрпризом, сходите в уютное место, где хорошо вам двоим. При работе с бумагами проявляйте внимательность и внимательно читайте документы, которые подписываете.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы на этой неделе получат какие-то обнадеживающие новости, которые помогут им продвинуться в сфере работы или бытового комфорта. Также вы можете рассчитывать на поддержку своих друзей и родных. Это подходящий период для того, чтобы рассмотреть новые возможности, которые появляются в вашей жизни.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам на этой неделе стоит уделить внимание тому, что делают другие люди. Ведь слова иногда - это просто слова, а сосредоточившись на действиях других, вам можно будет понять их истинное отношение и намерения. Обратите внимание и на себя, если вы говорите, что хотите чего-то, но ваши действия говорят об обратном, задумайтесь, может в действительности это не ваша цель или вам мешает страх.

Лев (23.07 - 23.08)

В вашем окружении может появиться тиран, который изводит вас придирками и провоцирует у вас чувство вины и обиды. Если это близкий и дорогой вам человек, посмотрите, чем может быть вызвано такое поведение. Возможно тиран боится, что его не ценят и сам чувствует себя виноватым. Если же желания разбираться нет - вежливо, но твердо поставьте его перед фактом, что вы не намерены общаться в такой форме. В целом особых потрясений и изменений на этой не деле не будет.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев неделя подходит для процедур, связанных с красотой, здоровьем. Также этот период идеально подходит для того, чтобы установить доверительные отношения, наладить контакт с близкими или коллегами. Ваше расслабленное состояние будет привлекать людей, а вы сможете разглядеть их потребности.

Весы (24.09 - 23.10)

Для Весов наступает период, когда нужно подумать о себе. Уделите внимание своему хорошему самочувствию, здоровью, планам. Используйте свободное время для себя, хорошо выспитесь. Так вы подготовите почву для хороших перемен. Поверьте, они уже не за горами.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы на этой неделе могут встретиться со своими страхами, о которых почти забыли. Попробуйте "выскочить" из привычной реакции, замечайте возникшее напряжение, свою реакцию. Ведь может оказаться, что дело не столько в том, что происходит, сколько в том, как вы реагируете. Также в ближайшее время может поступить какое-то интересное предложение по работе.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов на этой неделе будут хорошо усваиваться знания, навыки. Время подходит для того, чтобы накопить силы перед новыми свершениями. Но пока не торопите события. На выходных есть риск поддаться соблазнам, о которых вы позже можете пожалеть.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам неделя приготовила хорошие профессиональные перспективы. При этом есть риск, что вы кому-то "перейдете дорогу" и он начнет мешать вам. Однако время все расставит по местам и завистники останутся ни с чем. В отношении с близкими не перегибайте палку, будьте внимательны к своим чувствам и чувствам других.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи будут на высоте в вопросах завязывания контактов, общения, налаживания взаимодействия. Вы можете решить свой давний конфликт, помочь найти общий язык другим. Время подходит для того, чтобы упорядочить финансы, для долгосрочных вложений.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб на горизонте появятся или уже появились новые интересные цели, к которым вы будете стремиться. Достичь их вполне реально, главное составить план и не отвлекаться на разные мелочи. Также в течение недели вероятны какие-то романтические ситуации, приятные знакомства.