Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко стал кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах 25 октября 2020 года. Решение о его регистрации в четверг, 10 сентября, приняла Центральная избирательная комиссия, сообщается на сайте ведомства.

"Рассмотрев заявления политических партий вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО №208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года и установив их соответствие требованиям избирательного законодательства, Комиссия зарегистрировал трех кандидатов в народные депутаты Украины в этом округе", - говорится в сообщении.

ЦИК зарегистрировал следующих кандидатов:

Ляшко Олега Валерьевича, 1972 года рождения (г.Чернигов), лидера политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко, субъект выдвижения - "Радикальная партия Олега Ляшко";

Донца Ивана Михайловича, 1956 года рождения (село Николаевка Менского района Черниговской области), члена Прогрессивной социалистической партии Украины, субъект выдвижения - Прогрессивная социалистическая партия Украины;

Чорного Виталия Анатольевича, 1982 года рождения (село Новоакимовка Мелитопольского района Запорожской области), члена политической партии "Команда Сергея Минько", субъект выдвижения - политическая партия "Команда Сергея Минько".

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами в депутаты по этому округу самовыдвиженца из Сум, председателя правления БО " БФ ОЛЕКСІЯ ОСКЕРА" Алексея Оскера; самовыдвиженца, предпринимателя из Ирпеня Михаила Побигая; выдвинутого "Партией Сергея Суханова" адвоката из Днепра Сергея Суханова.

Всего в ОИО №208 уже зарегистрировано шесть кандидатов в народные депутаты Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Олег Ляшко активно достраивает свою резиденцию под Киевом и ходит в курятник.

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