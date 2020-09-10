В столичном торгово-развлекательном центре, расположенном в Оболонском районе, неизвестный выстрелил в мужчину. Пострадавший госпитализирован с ранениями ног.

Об этом в четверг, 10 сентября, информирует пресс-служба полиции.

"Сегодня в 18:15 в столичной полиции поступила информация о стрельбе в одном из ТРЦ на проспекте Оболонском. По вызову немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений. Предварительно установлено: в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия и несколько раз выстрелил в своего оппонента", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, 25-летний пострадавший с огнестрельными ранениями нижних конечностей после был доставлен в больничное учреждение. Преступникам удалось скрыться с места преступления.

На данный момент на месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения.

"По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация", - добавили полицейские.

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