Министерство финансов США внесло украинского депутата Андрея Деркача в санкционные списки за якобы попытки вмешательства в выборы американского президента 2020 года. Ведомство сообщило, под какие именно ограничения подпадает парламентарий.

Разъяснение опубликовано на сайте Минфина.

Судя по тексту, санкции предусматривают замораживание активов Деркача, находящихся в юрисдикции США, а также запрет для резидентов США на взаиморасчеты с использованием этих активов.

"В результате сегодняшних предписаний вся собственность и имущественные интересы, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы. Лицам из США запрещено совершать с ними операции. Кроме того, блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам", - говорится в информации на сайте.

Как писала "Страна", Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США опубликовало анкету народного депутата Деркача.

Мы также сообщали, что в августе американские спецслужбы назвали обнародование парламентарием записей разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена вмешательством России в выборы президента США.