9 сентября Клуб для взрослых киевлян "Моя бабушка - SuperSTAR" провел День красоты для женщин зрелого возраста. Супер-бабушкам устроили мастер-класс по мейкапу. Трое визажистов показывали на моделях, участницах Куба, как правильно делать возрастной дневной и вечерний макияж. А также сделали легкий визаж остальных участницам мастер-класса.

Мероприятие состоялось в ресторане "Одесса Мама" на Подоле - традиционное место заседаний Клуба.

Женщинам рассказали, какие средства лучше подбирать для ухода за кожей в зрелом возрасте, как правильно наносить мейк-ап, чтобы подчеркнуть естественную красоту и особенности черт лица.

На память члены Клуба получили красивые фотографии в новых для них образах. Такие мастер-классы будут регулярно проводиться с ограниченным количеством участников из-за большого количества желающих.

Это уже третье мероприятие Клуба "Моя бабушка - SuperSTAR". Открытие состоялось 19 августа в ресторане "Одесса Мама" на Подоле. А 1 сентября, в День знаний, супер-бабушкам и супер-дедушкам подарили одесский творческий вечер с чтениями монологов Жванецкого и концертом.

Основатель благотворительного проекта для взрослых киевлян "Моя бабушка - SuperSTAR" - сеть ресторанов Tarantino Family, миссия которого - культурная социализация и улучшение качества жизни пожилых людей.

Клуб регулярно организовывает пожилым киевлянам досуг: творческие вечера, концерты, танцы, мастер-классы, встречи со знаменитостями.

Участие в любых мероприятиях клуба для пенсионеров - бесплатно.

Кроме того, каждый член Клуба получает персональную клубную карту со скидкой в 20% на посещение ресторана "Одесса мама" в любое время, помимо мероприятий клуба.

Следующее мероприятие в рамках Клуба состоится 22 сентября по адресу Верхний Вал, 30 (Ресторан "Одесса Мама").

Чтобы вступить в Клуб (или записать в него свою супер-бабушку и супер-дедушку), достаточно оставить заявку на Фейсбук-странице проекта. Или позвонить по телефону - +380 (93) 202 37 98.