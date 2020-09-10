Минюст России может лишить статуса адвоката Пашаева, который защищал артиста Ефремова
Имена адвокатов громкого судебного процесса о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, снова на слуху.
После провала защиты артиста и последовавшего в результате этого приговора, согласно которому Ефремов должен провести в колонии восемь лет, Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал подсудимого. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Также разбирательство последует и в отношении адвоката потерпевших Александра Добровинского.
"А против Добровинского, представлявшего интересы потерпевших, планируется возбудить дисциплинарное производство", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" писала о том, что адвокат Ефремова заявил, что работал на осужденного артиста бесплатно.
Также мы сообщали, что приговор в 8 лет колонии для Ефремова стал неожиданным и он считает, что адвокат Пашаев его подставил.